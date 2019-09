Viele Verletzte, dazu waren einige Nationalspieler unterwegs - die Vorbereitung auf Werders Spiel bei Union Berlin verlief alles andere als optimal. „Es ist eine Extremsituation bei Werder“, fasst Dieter Eilts im Experten-Talk zusammen. Dennoch ist der Ehrenspielführer überzeugt: „Von den Einzelspielern her ist Werder besser besetzt. Wenn die Mannschaft ihr Potenzial ausschöpft, bin ich optimistisch, dass Werder drei Punkte holt.“

Eilts geht davon aus, dass Zugang Leonardo Bittencourt direkt von Anfang an spielt. „Er ist ein Spielertyp, der emotionalisiert. Er wird der Mannschaft guttun, weil er so ein bisschen was Versautes hat.“ Die oft gepriesene Stimmung im Stadion an der alten Försterei in Berlin wird aus Eilts' Sicht dagegen kein großer Faktor: „Das ist kein Nachteil für die Bremer. Man freut sich als Spieler, wenn richtig gute Stimmung im Stadion ist.“