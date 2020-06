Der Trainer sieht kein Mentalitätsproblem bei Werder: Florian Kohfeldt fordert nun möglichst sechs Punkte gegen Mainz und Köln. (gumzmedia/nordphoto)

Es waren historische Bilder, die kurz vor Mitternacht draußen vor dem Weserstadion entstanden: Zwei Busse mit feiernden Bayern-Spielern warteten auf die Abfahrt zum Bremer „Atlantic Grand Hotel“, um dort in Quarantäne die achte Meisterschaft des FC Bayern in Serie zu feiern. Vor den Bussen standen wenigstens noch ein paar gelangweilte Polizisten, und an der Treppe zum Osterdeich sprangen zwei (!) Bayernfans herum, von denen einer völlig ausgelassen ein Bengalo zündete. Das waren sie auch schon, die emotionalen Höhepunkte dieser kühlen Corona-Meisterschaft 2019/20. Und als die Bayern-Busse in die stille Bremer Nacht rollten, schwebte über der ganzen Szenerie die eine ungewisse Frage: Wann würden diese Bayern wohl mal wieder ins Weserstadion kommen? Denn auch die erfreulich knappe 0:1-Niederlage gegen den Rekord- und Serienmeister ändert ja nichts an der großen Gefahr, dass Werder Bremen schon in einer Woche nicht mehr in einer Liga spielen könnte mit Lewandowski, Müller, Neuer & Kollegen.

Die Frage würde sich gar nicht stellen, wenn die Mannschaft von Florian Kohfeldt in allen Heimspielen so aufgetreten wäre wie nun gegen den Meister – statt so viele torlose und/oder sieglose Heimspiele anzuhäufen. Gegen Bayern agierte Werder zupackend in der Defensive und mit Mut im Spiel nach vorne. Kurz vor dem Abpfiff wäre der couragierte Auftritt beinahe mit dem Tor zum 1:1 belohnt worden, das für Werder an diesem Abend den Sprung von den Abstiegsplätzen bedeutet hätte. Doch weil Bayern zu den Mannschaften gehört, die mit einem Weltklasse-Torhüter antreten, wurde daraus nichts: Manuel Neuer parierte den Kopfball von Yuya Osako spektakulär, hinter ihm rutschte der eingewechselte Claudio Pizarro deshalb auf der Torlinie am Ball vorbei ins Leere.

„Ein Punkt wäre verdient gewesen“

„In der Schlussphase hing das 1:1 in der Luft, nicht nur durch den Kopfball von Osako, den Neuer überragend hält“, sagte Kohfeldt nach dem Abpfiff, „ein Sieg wäre vermessen gewesen. Aber ein Punkt wäre drin und vielleicht verdient gewesen.“ Und dann formulierte er einen dieser Sätze, bei denen man sich fragt, woher er die in solchen Momenten nimmt – voll mit Adrenalin, nur wenige Minuten nach heftigen Disputen mit dem Schiedsrichtergespann und einem verpassten 1:1-Ausgleich gegen Bayern. Um sein Team zu loben und das Ergebnis zu geißeln, sprach Kohfeldt: „Ich bin heute mit der Leistung zufrieden und mit der Umsetzung sehr zufrieden, mit dem Ergebnis aber natürlich unzufrieden, weil dieser Punkt uns sehr geholfen hätte.“

In der Tat: Werder hat gut verloren an diesem Abend gegen einen auf jeder Position besseren Gegner. Wenn man schon drei Spieltage vor Saisonende gegen den FC Bayern antreten und verlieren muss, dann ist solch ein 0:1 die bestmögliche Variante, um sich die Tordifferenz in der Tabelle nicht weiter zu vermiesen. Denn ein Spiel gegen die Münchner kann auch anders ausgehen, Werder selbst erlebte das im Hinspiel, der damals 18. Niederlage gegen die Bayern in Folge. Trotz einer 1:0-Führung durch Milot Rashica knickte Werder im Dezember noch vor der Pause ein, kassierte erst zwei Gegentore zum 1:2-Halbzeitstand und bekam dann eine 1:6-Packung mit auf die lange Heimreise. Es war der Tag, an dem Kohfeldt offiziell und mutterseelenallein den Abstiegskampf ausrufen musste.

Kohfeldt war zwei Minuten sauer

Daran fühlte er sich auch jetzt erinnert, als seine Mannschaft nach guten 43 Minuten kurz vor der Pause in Rückstand geriet durch ein tolles Tor von Lewandowski, das Kohfeldt aus Gegnersicht so analysierte: „Wir hätten in dieser Szene Druck auf Boateng machen müssen, damit er den Pass nicht spielen kann. Oder wir hätten schnell nach vorne rücken müssen, um Lewandowski ins Abseits zu stellen. Das hat nur zu 99 Prozent geklappt, und das reicht gegen Bayern nicht. Dann war ich zwei Minuten richtig sauer auf die Mannschaft, weil sie den Kopf haben hängen lassen. Das war der Moment, und das kennen wir sehr bitter aus dem Hinspiel, wo man das zweite Gegentor kriegen kann, und dann ist das Spiel vorbei. Da haben wir Glück gehabt.“

Glück in der Abwehr und keine Tore im Angriff, diese Mischung war gegen Bayern erlaubt, wird in den nächsten Spielen aber nicht reichen, wenn es in Mainz und gegen Köln um die Chance geht, den Abstieg doch noch abzuwenden. Nach dem Frust, gegen die Bayern trotz guter Leistung nichts geholt zu haben, richtet sich der Blick auf das Saisonfinale. „Da sollten wir, wenn es irgendwie geht, sechs Punkte holen, weil wir damit eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, zumindest die Relegation zu erreichen“, rechnet Kohfeldt vor.

Kohfeldt sieht kein Mentalitätsproblem

Was ihm Mut macht, sind die Bremer Spiele nach der Corona-Pause, auch wenn er weiß, hier eine sehr subjektive Sicht zu haben: „Wir hatten in dieser Zeit, auch wenn es alle anderen anders sehen, von der Mentalität her nur gegen Leverkusen ein schlechtes Spiel. Danach kann man der Mannschaft von der Mentalität her in keinem Spiel etwas vorwerfen. In keinem!“ Deshalb werde er im finalen Abstiegskrimi nun nicht die Klassiker auspacken und an Kampfgeist, Zusammenhalt oder Leidenschaft appellieren. „Das ist nicht unser Thema“, glaubt Kohfeldt, „das müssen wir immer als Basis auf den Platz bringen. Aber jetzt geht es auch darum, einen kühlen Kopf zu bewahren und die höchste Wahrscheinlichkeit auf den Platz zu bringen, wie wir gegen Mainz 05 fußballerisch Erfolg haben können.“

Das 05 ist ein gutes Stichwort, denn so hoch verlor Werder das Hinspiel – in einem der trostlosesten Heimspiele der Vereinsgeschichte. Nun kommt die letzte Chance zur Wiedergutmachung. „Da werden Kampf, Leidenschaft und auch mal ein langer Ball dazu gehören, zwei Spieltage vor Schluss ist der Druck hoch“, weiß Kohfeldt, „aber wir haben gezeigt, dass wir mit Druck umgehen können, und trotzdem ist es wichtig, an spielerischen Lösungen zu arbeiten.“

Werder muss Fakten schaffen

Das hat Werders Trainer schon oft gesagt. Viele meinen: zu oft. Diesmal fügte er eine Drohung an: „Wenn ich nur den Hauch einer Ahnung bekäme, dass die Mannschaft meint: Wir lösen das spielerisch und alles andere kommt danach – dann kann sich jeder sicher sein, dass ich lauter werde als wir alle hier zusammen das schon mal erlebt haben.“ Dafür gebe es zwar keine Anzeichen. Doch nach dieser schlechten Saison gibt es auch noch keine Anzeichen dafür, dass die Bayern bald wieder im Weserstadion um Punkte kämpfen. Es liegt alleine an Werder, keine Anzeichen mehr zu deuten, sondern Fakten zu schaffen.