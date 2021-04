Leonardo Bittencourt wird beim Spiel gegen Union Berlin aussetzen. (cb)

Der SV Werder Bremen muss auch im Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin am Samstag auf Leonardo Bittencourt verzichten. Der Offensivspieler laboriert weiter an einer Kapselverletzung im linken Sprunggelenk.

Das teilte Trainer Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz des SV Werder Bremen am Freitag mit. Fast ein Überraschungs-Comeback hätte dagegen Ömer Toprak hingelegt. Beim Innenverteidiger, der zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen war, habe es „leider knapp nicht gereicht“, sagte Kohfeldt.

Toprak soll nur noch Samstag fehlen

Toprak, bei dem schon das Saisonaus befürchtet worden war, soll nur noch am Samstag gegen Union Berlin fehlen und laut Kohfeldt „ziemlich sicher“ beim DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig am kommenden Freitag wieder spielen können: „Da sind wir sehr optimistisch“, sagte der Coach. Gegen Union Berlin wird Christian Groß nach seiner Gelbsperre in den Kader zurückkehren. Er wird womöglich auch direkt gebraucht: Milos Veljkovic, das hatte Werder Bremen schon am Donnerstag bekannt gegeben, wird mit einem Nasenbeinbruch am Samstag ausfallen.

Eine personelle Rotation aus Gründen der Frische schloss Kohfeldt derweil aus. Der Trainer kündigte daher auch schon den Startelf-Einsatz von Niclas Füllkrug an, der am Mittwoch gegen Mainz 05 nach seinem Zehenbruch zurückgekehrt war.