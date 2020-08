Dass Werder den Verkauf von Milot Rashica plant, hat der Klub mehrfach betont. Doch die Verhandlungen mit RB Leipzig haben bisher nicht zu einer Einigung geführt. Dennoch wollen die Bremer das Geschäft offenbar nicht gefährden und verzichten im Testspiel gegen Eintracht Braunschweig auf einen Einsatz Rashicas – aus Angst vor einer Verletzung!

„Wir haben gemeinsam entschieden, Milot aufgrund der offenen Situation eines möglichen Wechsels bei diesem Spiel nicht einzusetzen", erklärte Florian Kohfeldt in einer Stellungnahme des Vereins. „Ich möchte zudem auf seiner Position heute andere Spieler testen“, sagte Kohfeldt weiter.

Werder will rund 25 Millionen Euro mit dem Wechsel Rashicas erzielen. Das Gebot aus Leipzig ist davon noch weit entfernt. Deshalb könnten auch noch andere Vereine auf den Plan treten. Zuletzt wurde Aston Villa als Interessent genannt. Der Klub aus der Premier League hatte im Winter ein Angebot für Rashica vorgelegt, das Werder aufgrund der sportlichen Situation aber ablehnte.

Verzichten muss Kohfeldt im Testspiel gegen den Zweitligisten auch auf Niklas Moisander. Beim Kapitän wurde in einer Untersuchung eine Zerrung in der Wade festgestellt. „Aufgrund der Vorgeschichte werden wir Niklas behutsam aufbauen und kein Risiko eingehen“, sagte Kohfeldt. Ilia Gruev fehlt aufgrund einer Sprunggelenksprellung, Milos Veljkovic befindet sich nach einem Muskelfaserriss noch in der Reha.