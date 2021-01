Yuya Osako trainierte diese Woche ganz normal mit. (nordphoto / gumzmedia)

Die Worte waren noch nett formuliert. „Yuya ist aktuell nicht in einer Top-Phase. Wir arbeiten gemeinsam daran, dass er aus dieser Phase wieder herauskommt“ – so hatte Werder-Trainer Florian Kohfeldt noch am Donnerstag die Lage von Yuya Osako beschrieben. Was Teil dieser gemeinsamen Arbeit ist, zeigte sich dann eine Stunde vor Anpfiff des Bremer Bundesliga-Spiels bei Bayer Leverkusen. Osakos Name steht auf dem Aufstellungsbogen weder in der Startelf noch auf der Liste der Reservisten. Heißt: Der Japaner ist aussortiert – mindestens für dieses eine Spiel. Seit der Mittelfeldspieler im Sommer 2018 für 4,5 Millionen Euro vom 1. FC Köln zum SV Werder gewechselt war, hat es das noch nicht gegeben.

Kohfeldt hat Osako mindestens in den Kader berufen, nur einmal verzichtete er freiwillig auf den 30-Jährigen. Das war im vergangenen Oktober gegen den SC Freiburg, als Osako nach einem Länderspieleinsatz für Japan gerade erst aus einer mehrtägigen Quarantäne zurückgekehrt war. Ansonsten stand er immer im Aufgebot, wenn er fit war.

Dass Kohfeldt nun auf Osako, den er oft und lange gegen teils harsche Kritik von außen verteidigt hat, verzichtet, zeigt, wie groß der Ärger auch beim Trainer über das vergangene Wochenende ist. Beim 0:2 gegen Union Berlin hatte Kohfeldt Osako wegen dessen schlechter Leistung bereits zur Pause ausgewechselt. Offenbar war das der Punkt, an dem das Maß voll war.

Zwar hat der Coach am Donnerstag auch betont, dass er grundsätzlich mit Osako plane („Seine spielerische Qualität ist schon sehr wichtig für unsere Mannschaft“), aber die Nicht-Berücksichtigung gegen Leverkusen zeigt auch dies: Die Bereitschaft, darauf zu warten, dass der Japaner seine Qualitäten auch auf dem Platz zeigt, hat nachgelassen, die Geduld ist am Ende. Ein Verkauf des 30-Jährigen in dessen Heimat noch in der laufenden Transferperiode wird deshalb nicht unwahrscheinlicher.