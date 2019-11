Nicht nur Theodor Gebre Selassie schlug an diesem Tag die Hände über dem Kopf zusammen. (nordphoto)

Eigentlich hatte Florian Kohfeldt einen anderen Plan gehabt. Als die Aufstellungsbögen im Stadion verteilt wurden, war jedenfalls auf den ersten Blick klar: Werders Trainer vertraut exakt der gleichen Startformation, die in der Woche zuvor gegen Freiburg begonnen hatte. Doch nur wenige Minuten später wurde deutlich, dass daraus doch nichts werden würde. Ömer Toprak, für den die Hinrunde bislang ohnehin schon mehr als unglücklich verlaufen war, signalisierte den Verantwortlichen während des Warmmachens, dass er nicht würde spielen können. Muskuläre Probleme in der Wade bremsten den Verteidiger nach Klubangaben kurzfristig aus. Und so rutschte Sebastian Langkamp auf den letzten Drücker in die Mannschaft.

Wieder einmal wurde Werders Abwehrzentrale also umgebastelt - und das neue Duo hatte direkt Stress. Nach 37 Sekunden rauschte der erste Angriff auf die Bremer Abwehr zu, Marcus Thuram verfehlte allerdings knapp das Tor. Doch auch Werder begann forsch. Milot Rashica probierte es mit einem Schuss aus der Distanz, den Gladbachs Schlussmann Yann Sommer parierte (3.). Wenig später schickte Marco Friedl mit einem schönen Pass Leonardo Bittencourt auf die Reise, doch dessen Hereingabe wurde geklärt (13.). Dann probierte es Rashica per Freistoß, bei dem der Ball knapp am Tor vorbeiflog (15.).

Wieder ein Standard, wieder ein Pavlenka-Patzer

Langweilig war die Anfangsphase also nicht. Und es ging munter weiter. Friedl leistete sich einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, wodurch die Borussen blitzschnell umschalteten. Milos Veljkovic blockte den Hacken-Versuch von Thuram jedoch (17.). Kurz darauf lag der Ball dann aber doch im Netz - wieder hatte Werders Standardschwäche den Ausschlag gegeben. Nach einer Freistoßflanke kam Rami Bensebaini reichlich unbedrängt zum Kopfball, dank einer erneut mangelhaften Zuordnung lagen die Bremer auf einmal zurück (20.).

Und es kam noch schlimmer - weil Jiri Pavlenka erneut keine gute Figur machte. Nach einem langen Pass der Gladbacher in die Spitze, kam der Tscheche zwar übereifrig, aber auch viel zu halbherzig aus seinem Tor, verfehlte folglich den Ball, weshalb Patrick Herrmann problemlos in den leeren Kasten traf. Zwischen diesen beiden Szenen lagen gerade einmal 107 Sekunden. In Windeseile hatte der Tabellenführer die Verhältnisse zurechtgerückt.

Osako-Tor aberkannt

Der bittere Sonntagmittag ging aus Bremer Sicht munter weiter. Nach einem schönen Angriff hatte Yuya Osako eigentlich den Anschlusstreffer erzielt (27.), allerdings war es in der Entstehung zu einem Foulspiel von Milot Rashica gekommen. Schiedsrichter Tobias Stieler schaute sich nach einem Hinweis des Video-Assistenten die Szene noch einmal auf dem Monitor an und nahm das Tor folgerichtig wieder zurück. Es lief nicht rund, die Borussen erzeugten einen enormen Druck, aber Werder gab sich trotzdem nicht auf. Nach einem Konter zielte Rashica nur hauchdünn daneben (32.).

Es fehlten aber eben nicht nur die eigenen Treffer, sondern auch die Heimelf ließ trotz der klaren Führung nicht nach. Nach einem feinen Tempoangriff kam abermals Bensebaini zum Abschluss, dessen Schuss das Aluminium des Bremer Tores streifte (37.). Dann war wieder Werder dran, der enorm auffällige Rashica scheiterte jedoch erneut an Sommer (41.). Nur eine Minute später schaffte es Maximilian Eggestein nicht, den Ball aus kurzer Distanz per Kopf im Gladbacher Tor unterzubringen (42.). Die Effizienz war in der ersten Hälfte wirklich der einzige Mangel in einem guten Offensivspiel der Gäste - wären da eben nicht diese kapitalen Aussetzer in der eigenen Hälfte, die nun schon zum wiederholten Male deutlich bessere Resultate verhindern und Werder verdientermaßen in der unteren Tabellenhälfte stagnieren lassen.

Klaassen scheitert erneut per Elfmeter

Die Kohfeldt-Elf machte nach dem Seitenwechsel dort weiter, wo sie vorher aufgehört hatte. Leonardo Bittencourt, Milot Rashica und Sebastian Langkamp hatten in den ersten drei Minuten gute Gelegenheiten, doch stets klärten die Borussen zur Ecke. Dann stieg Bensebaini Osako im Strafraum auf den Fuß, Stieler schaute sich erneut die TV-Bilder an und entschied völlig korrekt auf Elfmeter für Werder. Kapitän Davy Klaassen trat an - und verschoss wie schon zu Beginn der Saison gegen Union Berlin (53.). Es ist hinlänglich über den Verlust von Max Kruse diskutiert worden, zumindest in dieser Disziplin fehlt der stets sichere Schütze der Mannschaft extrem.

Anstatt zu verkürzen, gab es also den nächsten Rückschlag. Fast hätten Alassane Plea und Marcus Thuram die Bremer Nachlässigkeiten binnen kürzester Zeit bestraft, doch sie blieben noch gnädig (54./56.). Es hätten Weckrufe sein können, Werder agierte trotzdem weiter indiskutabel in der Abwehr. Gladbachs Patrick Herrmann dürfte es im Laufe seiner Karriere jedenfalls schon deutlich schwerer gehabt haben, ein Tor zu erzielen. Ziemlich unbehelligt durfte er das 3:0 markieren (59.). Und die defensive Passivität blieb bestehen, nur Sekunden später wurde ein Plea-Schuss mit großer Mühe geblockt. Ja, die Moral und die Angriffslust stimmten, Werder hatte kurioserweise sogar die deutlich besseren Chancen gehabt, aber die Gäste bekamen erneut überdeutlich aufgezeigt, dass es für einen erfolgreichen Bundesligisten auf deutlich mehr ankommt, als sehenswert nach vorne zu spielen.

Platzverweis in der Schlussphase

Und das Spiel war ja noch lange nicht beendet. Nach 68 Minuten entschärfte Pavlenka einen Herrmann-Freistoß, einige Augenblicke später schlenzte Denis Zakaria über das Tor. Dann rettete Pavlenka gegen Plea (80.). Bensebaini sah in der Schlussphase noch Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels (87.) und Bittencourt gelang noch das 1:3 (90.+3). Kurz darauf war es dann vorbei. Letztlich ist das durchaus mögliche Debakel für Werder ausgeblieben, ein deutlich besseres Ergebnis allerdings auch. Unter dem Strich bleibt eine herbe Niederlage - und auch wenn der Gegner der Spitzenreiter der Bundesliga war, ist es eine Pleite gewesen, die Alarmsignale sendet.