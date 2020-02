Gemeinsames Training schadet nie: Werder will die Spieler im Abstiegskampf in einem Trainingslager einschwören. (nordphoto)

Werder reagiert auf die sportliche Krise und plant für die Mannschaft ein Trainingslager. Wenn es kurzfristig noch umsetzbar ist, soll dieses schon vor dem Spiel am Sonnabend bei RB Leipzig stattfinden. Sollte sich ein brauchbares Hotel samt Trainingsmöglichkeiten nicht so schnell auftreiben lassen, würde das Trainingslager vor dem Heimspiel in der kommenden Woche gegen Borussia Dortmund stattfinden. Im Falle Leipzig würde die Mannschaft einfach früher abreisen und Bremen schon am Mittwoch oder Donnerstag verlassen.

Dabei geht es dem Trainerteam um Florian Kohfeldt nicht darum, intensiver zu trainieren. Gerade die zuletzt dosierte Trainingssteuerung war hilfreich, einen Großteil des angeschlagenen Kaders wieder spielfähig zu bekommen. Bei dem Trainingslager soll es vielmehr darum gehen, jede Ablenkung zu vermeiden, die Konzentration und Fokussierung auf die schwierige Aufgabe in der Bundesliga zu verstärken und ein besseres Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Zudem würde ein Trainingslager den Spielern die Bequemlichkeiten des bisherigen Trainingsalltags nehmen.