Beim ersten Heimspiel der Saison gegen Hertha durften rund 8500 Fans ins Weserstadion. (nordphoto)

Die Zahl ließ aufhorchen: Das Gesundheitsamt Bremen hat am Dienstag insgesamt 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet, so viele wie noch nie. Da liegt der Verdacht nahe, dass Werders Heimspiel gegen Bielefeld am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr) ohne Zuschauer ausgetragen werden könnte. Auf Anfrage des WESER-KURIER teilte das Gesundheitsamt am Mittwochmittag mit, dass darüber noch keine endgültige Entscheidung gefallen sei. Man stehe in Kontakt zum Verein, bewerte die aktuellen Zahlen und sehe momentan noch keine Veranlassung, ein Spiel ohne Zuschauer anzuordnen.

Entscheidend sind die Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Liegt diese Sieben-Tage-Inzidenz über 35, droht ein Geisterspiel. Ganz so einfach ist das alles aber nicht. Für die Deutsche Fußball Liga (DFL) ist der Wert am Austragungsort und in den angrenzenden Landkreisen entscheidend. „Der lag am Montag bei 16,9, war also überhaupt nicht dramatisch. Eine Bremer Behörde wird aber sicherlich eher die Bremer Zahlen im Blick haben“, sagte Michael Rudolph, Werders Direktor Kommunikation. Werder werde sich in jedem Fall nach den Vorgaben des Gesundheitsamtes richten und jede Entscheidung akzeptieren.

Entscheidung spätestens am Freitag

Das Gesundheitsamt Bremen veröffentlicht den Inzidenzwert nicht. Laut Bericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag liegt der Wert für das Bundesland Bremen bei 23,7. Bei der RKI-Berechnung ist allerdings Bremerhaven enthalten, wo es deutlich weniger Corona-Fälle gibt als in der Stadt Bremen.

Erst einmal bereitet sich Werder auf ein Spiel mit Zuschauern vor. „Aber wir warten auf Signale der Behörden. Es wäre für die Organisation natürlich wünschenswert, im Laufe des Freitags eine definitive Entscheidung zu treffen“, sagte Rudolph. 8500 Zuschauer dürfen ins Weserstadion, wenn alles wie geplant läuft. Die Karten verlost Werder unter den Dauerkarteninhabern, der entsprechende Prozess läuft bereits. Sollte gegen Bielefeld ein Geisterspiel stattfinden, würden die Kartenbesitzer schnellstmöglich darüber informiert werden.

Werders Geschäftsführer Frank Baumann zeigte sich aber optimistisch und erklärte: „Die Tendenz geht dahin, dass wir mit Fans spielen. Natürlich sind wir vom allgemeinen Infektionsgeschehen abhängig, aber die Rückmeldungen, die wir in den letzten Tagen bekommen haben, gehen in die Richtung, dass ein Spiel mit Zuschauern möglich sein wird."