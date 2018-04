Er werde sich etwas einfallen lassen. Das hat Zlatko Junuzovic versprochen. Der scheidende Kapitän will sich angemessen von den Teamkollegen, aber auch den Vereinsmitarbeitern verabschieden. "In den sechseinhalb Jahren habe ich hier immer sehr viel Unterstützung von allen bekommen", sagte Junuzovic. Dafür wolle er sich nun erkenntlich zeigen. Ob mit einer Abschiedsparty oder in anderer Form wisse er noch nicht.

Auf der anderen Seite denken auch die Klubverantwortlichen momentan darüber nach, wie sie dem Kapitän am besten Tschüss sagen. "Details stehen noch nicht fest, aber wir machen uns gerade Gedanken und werden ihn natürlich gebührend verabschieden", sagte Sportchef Frank Baumann zu MEIN WERDER. Als Rahmen wird Junuzovics letzter Auftritt im Weserstadion am 5. Mai gegen Leverkusen dienen.

Ob bis dahin bekannt ist, wohin Junuzovic wechselt, ist übrigens allein Sache des Österreichers, der dies in den kommenden zwei Wochen öffentlich machen will. Werder nehme keinen Einfluss auf den Zeitpunkt der Bekanntgabe, sagte Baumann. "Es interessiert uns natürlich schon, aber für uns war erst einmal die Info entscheidend, dass er uns leider verlässt." Dass Junuzovic trotz des nahenden Abschieds und Gedanken an den neuen Verein bis zum Schluss alles für Werder gibt, "davon bin ich absolut überzeugt", betonte Baumann. "So kennen wir Zladdi auch."