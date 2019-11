Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald. (nordphoto)

Einen Rekordumsatz und einen Gewinn durfte Werder vermelden, doch nicht alle Themen waren am Montag positiv aus Vereinssicht. Es ging auch um die Kosten für Polizeieinsätze, die das Land Bremen der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Rechnung gestellt hat. Die DFL reicht diese Kosten an Werder weiter, zu welchem Anteil steht noch nicht endgültig fest. Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald kündigte an: „Wir werden uns, wenn nötig, auch mit juristischen Mitteln dafür einsetzen, dass nicht 100 Prozent und auch nicht 50 Prozent der Kosten an uns weiterbelastet werden. Wir sind in der Position, dass wir uns jetzt auch gegen die DFL stellen müssen.“

Er betonte zudem, dass Werder durch die Polizeikostenregelung einen großen Wettbewerbsnachteil habe, weil kein anderer Bundesligaverein diese Gebühren tragen muss. „Dieses Thema hat Werder Bremen geschadet, das sollte in Bremen nicht passieren.“ Vor Gericht hat sich das Land Bremen im Polizeikostenstreit gegen die DFL durchgesetzt. Bald könnte das Thema wieder vor Gericht landen, wenn Werder tatsächlich gegen die DFL vorgeht.