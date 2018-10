“Wir wollen noch eins, vielleicht sogar zwei Testspiele vor der Winterpause absolvieren”, sagte Kohfeldt. “Man hat gesehen, dass es den Jungs gut tut und dass Einsätze über 90 Minuten nicht zu simulieren sind. Auch nicht im Training.”

Unter Umständen will Werder sogar eine Partie im laufenden Spielbetrieb einstreuen, also nicht nur in der nächsten Pause der Länderspielabstellungen, sondern zwischen zwei Bundesligaspielen unter der Woche. “Diese Überlegungen gibt es”, sagte Kohfeldt.