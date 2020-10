Die zum 2. November beschlossenen verschärften Corona-Maßnahmen könnten auch bei Werder ernsthafte Folgen haben. Nachdem der Klub bereits Anfang April Mitarbeiter einiger Bereiche in Kurzarbeit geschickt hatte, steht dieser Schritt nun erneut auf dem Prüfstand. „Das ist eine Option, mit der wir uns beschäftigen„, sagte Klub-Präsident Hubertus Hess-Grunewald im Rahmen einer Pressekonferenz. „Wir schauen uns die Voraussetzungen an, in welchen Bereichen der Arbeitsanfall so ist, dass wir in Kurzarbeite gehen müssen. Wir sind dabei, das auf den Weg zu bringen.“

Betroffen sind beispielsweise Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums, da aufgrund der angeordneten Unterbrechung des Trainings-und Spielbetriebs deutlich weniger Arbeit anfällt. „Wenn wir unseren Trainingsbetrieb im Jugendbereich nicht mehr durchführen können, werden wir mit den Trainern sprechen, dass dort Kurzarbeit angesagt ist", kündigte Hess-Grunewald an.

Betroffen sind jedoch weitere Bereiche des Klubs. Es sind die, wie der Präsident ausführte, die auch schon im April von der Kurzarbeit betroffen waren. „In bestimmten Verwaltungsbereichen haben wir Reduzierungen, zum Beispiel in der Fanbetreuung, Buchhaltung, Medien, Sicherheit„, sagte Hess-Grunewald und kündigte an: „Da müssen wir sehr ernsthaft Kurzarbeit in Erwägung ziehen.“