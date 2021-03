Im Pokalachtelfinale setzte sich Werder souverän gegen Fürth durch. (nordphoto GmbH / Kokenge)

Dem DFB-Pokal-Viertelfinalspiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und Werder Bremen am Dienstag (18.30 Uhr) droht die Absage. Beim Fußball-Zweitligisten aus der Oberpfalz seien weitere Corona-Fälle aufgetreten. Dies berichtete Geschäftsführer Christian Keller bei der Pressekonferenz am Montag und sagte, dass der Verein daher mit einer Verlegung der Partie rechne. Werder teilte kurz darauf ebenfalls mit, dass mit einer Absage des Spiels zu rechnen sei. Die finale Bestätigung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) stehe noch aus, werde aber zeitnah erwartet, schrieb der Bremer Bundesligist weiter.

Vorsorglich strich Werder die für Montag, 12 Uhr, geplante Pressekonferenz zum Pokalspiel bereits kurzfristig. Das gesamte Betreuerteam und die Mannschaft der Regensburger müsse nun voraussichtlich in Quarantäne, erklärte Keller. Vom Gesundheitsamt in Regensburg gab es zunächst keine offizielle Mitteilung dazu.

Bereits am Freitag war Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic positiv auf das Coronavirus getestet worden und verpasste daraufhin das Zweitligaspiel am selben Abend gegen Paderborn (1:0). Bei der Testreihe am Sonntag wurden dann mehrere Spieler positiv getestet.

Mehr zum Thema Prämien beim DFB-Pokal Für Werder geht es in Regensburg um Millionen Der DFB-Pokal ist für Werder von doppelter Bedeutung: Einerseits ist es die Chance auf einen Titel, andererseits gibt es hohe Prämien. Das Geld kann der Verein dringend ... mehr »

Aus Werder-Sicht wäre eine Verlegung des Spiels unglücklich. Bereits vor rund zwei Wochen musste das Auswärtsspiel der Bremer bei Arminia Bielefeld wetterbedingt abgesagt werden. Das Spiel soll nun am Mittwoch, 10. März um 18.30 Uhr nachgeholt werden. Das Zeitfenster, um das Pokalspiel auszutragen, ist somit nicht gerade groß.