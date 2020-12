Bremen ist auch an Weihnachten sehr schön, sagt Frank Baumann. (nordphoto)

Wegen der Coronakrise läuft diese Bundesligasaison ohnehin anders als in den Jahren zuvor. Über Weihnachten wird es nur ein paar Tage zum Verschnaufen geben, schon am 28. Dezember steht zum Beispiel für Werder wieder das erste Training auf dem Programm. Bereits am 2. Januar kommt Union Berlin zum Punktspiel ins Weserstadion. Beides, der enge Spielplan und die Pandemie, haben auch Auswirkungen auf die Weihnachtspläne der Profis. „Es sind dieses Jahr keine Überseereisen für unsere Spieler möglich und die stehen auch nicht an“, sagt Werders Sportchef Frank Baumann mit Blick auf Profis wie den Japaner Yuya Osako oder den Amerikaner Josh Sargent, „das ist für die Spieler und ihre Familien natürlich nicht gut, aber man kann sich auch so arrangieren in diesen Zeiten, dass es diesmal vielleicht eher umgekehrt der Fall ist und die ein oder andere Familie unsere Spieler hier in Bremen besucht.“

Prinzipiell wurden alle Spieler dazu aufgerufen, sich der außergewöhnlichen Situation anzupassen. „Wir möchten keine Auslandsreisen haben, bei denen die Spieler danach in Quarantäne müssten. Die klare Vorgabe an alle ist, dass sich alle an die Vorschriften halten“, betont Baumann. Und fügt einen versöhnlich klingenden Hinweis an, gerade aus dem Mund eines gebürtigen Franken: „Bremen ist auch an Weihnachten sehr schön, so dass fast alle Spieler auch Weihnachten in Bremen verbringen werden.“