Werder hat das zweite Trainingslager der Sommervorbereitung terminiert. Vom 4. bis 8. August reisen die Bremer ins oberbayerische Grassau am Chiemsee. Vorher absolvieren sie bereits vom 12. bis 21. Juli ihr traditionelles Zillertal-Trainingslager in Österreich.

Während Werder in diesem Jahr zum siebten Mal in Folge in Zell am Ziller gastiert, ist die bayerische Alpenregion Neuland. „Wie im Zillertal erwarten uns in Grassau hervorragende Trainingsbedingungen, die uns optimale Voraussetzungen für den Endspurt der Vorbereitung bieten“, wird Trainer Florian Kohfeldt in der Mitteilung des Klubs zitiert.