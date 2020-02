Ab Mittwoch reist Werder in ein Trainingslager nach Bad Düren. (nph / kokenge)

Tief im Osten will Werder wieder in die Spur finden. Am Mittwoch reisen die Bremer um 14 Uhr in ein kurzfristig angesetztes Trainingslager nach Leipzig. Am Sonnabend spielt Werder beim Tabellenzweiten RB Leipzig. Dort soll die Wende gelingen – das Trainingslager soll dabei behilflich sein.

„Wir wollen alles dafür tun, um die Mannschaft optimal vorzubereiten und eine sehr enge Hinführung zum Spiel zu gewährleisten“, erklärte Cheftrainer Florian Kohfeldt die Maßnahme.

Nach dem 0:2 gegen Union Berlin hatte Frank Baumann bereits angekündigt, über mögliche Änderungen im Trainingsalltag nachzudenken. Unter anderem wurde der freie Montag gestrichen, die Spieler haben individuell im Weserstadion trainiert. Die zweite Maßnahme ist das Kurz-Trainingslager in Leipzig.

Medien-Termine wird es vor Ort nicht geben. Alle Trainingseinheiten, die dort bis zum Freitag geplant sind, finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.