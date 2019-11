Im Januar 2018 war Werder auch in Spanien, damals in Algorfa. (nordphoto)

Sportchef Frank Baumann hatte schon einmal angedeutet, dass es für Werder im kommenden Winter nach Spanien gehen könnte. Am Donnerstag kam nun die offizielle Meldung: Die Bremer halten ihr Trainingslager vom 3. bis 11. Januar 2020 auf Mallorca ab.

Trainieren kann Werder auf dem Gelände des spanischen Erstligisten RCD Mallorca. Gegen den Aufsteiger bestreitet die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt am Freitag, 10. Januar, zum Abschluss des Trainingslagers auch ein Testspiel. Wohnen wird der Tross aus Bremen in der Fünf-Sterne-Herberge „Castillo Hotel Son Vida“ am Rande der Hauptstadt Palma de Mallorca.

„Wir konnten uns von den hervorragenden Bedingungen vor Ort bereits überzeugen und freuen uns, zum ersten Mal auf Mallorca zu Gast zu sein“, wird Baumann in der Meldung des Klubs zitiert. Im Januar 2019 hatten die Bremer ihr Winter-Trainingslager in Südafrika abgehalten.