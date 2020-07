Startet im September in die Pflichtspielsaison: Werders Trainer Florian Kohfeldt. (gumzmedia/nordphoto)

Der DFB-Pokal ist für Werder Bremen traditionell ein wichtiger Wettbewerb, das betonten Manager Frank Baumann und Cheftrainer Florian Kohfeldt in den vergangenen Jahren immer wieder. In der neuen Saison gilt das mehr denn je. Wegen der Coronakrise ist der DFB-Pokal nicht nur sportlich interessant, sondern auch wirtschaftlich enorm reizvoll, um zusätzliche Einnahmen neben dem Liga-Alltag zu erzielen.

23 von 64 Vereinen für die erste Hauptrunde standen bei der Auslosung im „Sportschau“-Studio in Köln noch nicht fest, weil die regionalen Pokalsieger noch nicht ermittelt wurden. Unter anderem steht der „Pokaltag der Amateure“ am 22. August noch aus. Für diese Vereine wurden bei der Auslosung Platzhalter eingesetzt. Eine solche Kugel erwischte auch Werder. Die erste Hürde für die Bremer auf dem Weg zum Endspiel in Berlin steht in jedem Fall in Thüringen. Der Gewinner des dortigen Landespokals wird ermittelt zwischen dem FSV Martinroda (Oberliga) und dem Sieger des Halbfinales Wacker Nordhausen gegen Carl Zeiss Jena (gespielt wird diese Partie zwischen den beiden Regionalligisten am 8. August).

Die erste Pokalrunde soll vom 11. bis zum 14. September ausgetragen werden. Die zweite Runde findet kurz vor Weihnachten statt (22./23. Dezember). Für das Achtelfinale (2. und 3. Februar 2021) sowie das Viertelfinale (2. und 3. März) gibt es ebenfalls schon feste Termine. Die Halbfinals sollen nicht wie sonst üblich unter der Woche, sondern am ersten Mai-Wochenende stattfinden. Ebenfalls ungewöhnlich: Das Finale im Berliner Olympiastadion ist diesmal nicht für ein Wochenende geplant, sondern für Donnerstag, den 13. Mai (Christi Himmelfahrt).