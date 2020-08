Beim "Tag der Fans" präsentierte sich auch immer die gesamte Mannschaft auf der Bühne. (nordphoto)

Die Spieler schreiben Autogramme, es gibt ein buntes Bühnenprogramm und schließlich ein Testspiel gegen einen internationalen Gegner - Werders „Tag der Fans“ ist vor jeder Saison normalerweise ein fester Termin für die grün-weißen Anhänger. In diesem Jahr ist jedoch vieles anders. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat Werder den „Tag der Fans“ abgesagt, wie der Verein am Sonnabendmorgen mitteilte. Die aktuellen Einschränkungen ließen solch eine Großveranstaltung nicht zu.

Der „Tag der Fans“ fand sonst immer eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Spielzeit statt. Zehntausende Fans tummelten sich rund ums Weserstadion. Im vergangenen Jahr trennte sich Werder an diesem Tag in einem Testspiel 0:0 vom FC Everton. Insgesamt kamen im August 2019 nach Vereinsangaben 45.000 Menschen zum „Tag der Fans“. Solch ein Event ist in diesem Sommer nicht möglich, bis Ende Oktober sind Großveranstaltungen verboten.