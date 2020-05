Leo Bittencourt (links) blickt nach seinem Tor zum 1:0 gen Himmel. Neben dem Torschützen: Maximilian Eggestein und Josh Sargent. (nordphoto)

Als wäre dieses Spiel für Werder nicht ohnehin schon wichtig genug im Abstiegskampf, hat Florian Kohfeldt der Partie beim SC Freiburg im Vorfeld noch zusätzliche Bedeutung verliehen. „Ich sehe es so, dass ich nach wie vor der Beste bin auf dieser Position - aktuell“, hatte der Bremer Trainer angesichts der zunehmenden Kritik an seiner Person gesagt. Eine mutige Aussage, die aber natürlich auch die Spieler unter Zugzwang setzte. Würden sie ihren Trainer zum wiederholten Male hängen lassen oder würde Kohfeldts Angriffslust auf sie abfärben? Die Antwort: Sie ließen Kohfeldt dieses Mal nicht im Stich. Werder glänzte am Sonnabendnachmittag in Freiburg zwar keineswegs, aber die Mannschaft nahm den Kampf an und verdiente sich somit einen knappen 1:0-Erfolg. Es war der erste Bremer Sieg nach sieben Ligaspielen ohne dreifachen Punktgewinn.

Fünf Tage nach dem enttäuschenden 1:4 gegen Leverkusen beim Re-Start nach der Corona-Pause hatte Kohfeldt seine Startelf nur maßvoll umgebaut. Erwartungsgemäß kehrte Davy Klaassen nach seiner Gelbsperre ins Team zurück und verdrängte Philipp Bargfrede aus dem Mittelfeld. Dazu erhielt Josh Sargent für den zuletzt enttäuschenden Davie Selke seine Chance im Sturmzentrum. Echte Konsequenzen gab es nur auf der Reservebank, denn dort saß weder Johannes Eggestein noch Nuri Sahin. Beide hatte Kohfeldt offenbar aus dem Kader gestrichen, denn von Verletzungen ist nichts bekannt.

Schwolow rettet zweimal

Nachdem Torwart Jiri Pavlenka einen Freistoß von Vincenzo Grifo pariert hatte (5.), fand Werder gut in die Partie. Der Einsatz stimmte, die Körpersprache war viel entschlossener als gegen Leverkusen, in der Defensive halfen sich die Bremer gegenseitig, und nach vorne ergaben sich durchaus Chancen. Klaassen schob einen Abpraller in die Arme des Freiburger Keepers Alexander Schwolow (8.). Auch gegen Theo Gebre Selassie rettete Schwolow kurz darauf (15.).

Von Freiburg kam zunächst nicht viel, weil Werder, ganz ungewohnt, bei den gefürchteten Standardsituationen der Gastgeber hellwach war. Nur einmal mussten die Gäste durchatmen, als Roland Sallai nach einer Ablage von Nils Petersen knapp vorbei schoss (17.). Insgesamt aber war Werder das bessere Team und wurde dafür belohnt. Initiator des Führungstreffers war ausgerechnet Marco Friedl, der trotz seiner schwachen Vorstellung gegen Leverkusen erneut anstelle des verletzten Ludwig Augustinsson spielen durfte. Der junge Österreicher gewann einen Zweikampf gegen Sallai und zeigte dabei die Entschlossenheit, der er sonst oft vermissen ließ. Anschließend leitete Friedl den Ball weiter zu Klaassen, der einen herrlichen, öffnenden Pass in die Spitze spielte. Dort hatte Bittencourt, der gegen Leverkusen noch eine Großchance überhastet vergeben hatte, freie Bahn und traf per Flachschuss aus 17 Metern zum 1:0 (19.).

Vogt muss verletzt raus

An der Seitenlinie jubelte Kohfeldt im leeren Stadion am lautesten und ordnete dann eine Dreierkette an. Bis dahin hatte sich Kevin Vogt oft ins Mittelfeld nach vorne geschoben, jetzt blieb er weiter zurück auf einer Linie mit Niklas Moisander und Milos Veljkovic. Das Spiel verlief fortan ausgeglichen ohne große Aufreger. Gebre Selassie rettete einmal stark per Grätsche gegen den durchgebrochenen Lucas Höler (26.), auf der Gegenseite flog ein abgefälschter Schuss von Maximilian Eggestein über das Tor (31.). Werder ging nach einer engagierten Vorstellung in der ersten Hälfte mit dem 1:0-Vorsprung in die Pause, doch ganz ohne schlechte Nachrichten geht es bei den Bremern derzeit nicht: Vogt musste in der 35. Minute verletzt vom Feld und wurde durch Philipp Bargfrede ersetzt.

Das erste Ausrufezeichen der zweiten Hälfte setzte dann Friedl, der erneut eine mutige Aktion zeigte. Gleich drei Freiburger ließ der Linksverteidiger stehen, doch seine Hereingabe kam nicht an (48.). Klaassen zielte wenig später über das Tor (53.), während Sallai auf der anderen Seite an Pavlenka scheiterte (55.). Die Bremer überließen Freiburg zunehmend die Spielkontrolle und warteten ab. Die Gastgeber hatten nun deutlich mehr Ballbesitz als ihr Gegner, fanden zunächst aber keine Lücke in der Werder-Abwehr. Das bekannte Freiburger Flügelspiel verteidigten die Bremer aufmerksam, doch wie lange würde das gut gehen?

Starke Parade von Pavlenka

In der 61. Minute hielt Pavlenka einen verdeckten Höler-Schuss aus 18 Metern überragend. Das Spiel drohte den Bremern zu entgleiten. Kohfeldt reagierte mit einem Doppelwechsel: Er brachte Yuya Osako und Fin Bartels für Sargent und Bittencourt (63.). Damit sollte die Offensive neuen Schwung erhalten, doch die Bremer waren weiterhin vor allem in der Defensive gefordert. Bargfrede rettete nach einer Freistoßflanke von Christian Günter in höchster Not (66.).

Bei einer Rettungstat gegen Jonathan Schmid verletzte sich dann auch noch Friedl, der bis dahin eine gute Leistung abgeliefert hatte. Michael Lang kam in die Partie (82.), dazu ersetzte Selke den einmal mehr enttäuschenden Milot Rashica. Für Werder ging es nun nur noch darum, den knappen Vorsprung irgendwie ins Ziel zu zittern. Angriffsversuche der Bremer waren kaum noch zu sehen. Zum Glück für die Gäste fiel den Freiburgern weiterhin nicht viel ein. Nur ein Distanzschuss von Chang-Hoon Kwon sorgte für etwas Gefahr (85.).

Nachdem lange wenig passiert war, verliefen die letzten Minuten turbulent. Bargfrede sah die Gelb-Rote Karte nach einem Foul an Höler (88.). Dann lag der Ball plötzlich im Bremer Tor. Petersen hatte an den Pfosten geschossen und Manuel Gulde den Fuß hingehalten (89.). Entsetzen bei den Bremern, doch Schiedsrichter Robert Hartmann sah sich die Szene noch einmal auf dem Monitor an und erkannte die knappe Abseitsstellung von Petersen - kein Treffer. Nach sechs Minuten Nachspielzeit war dann Schluss und die Bremer atmeten kollektiv durch. Endlich mal wieder ein Sieg! Endlich mal kein Gegentor! Die Abstiegsgefahr ist immer noch riesengroß, doch die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist beim Tabellenvorletzten am Sonnabend immerhin etwas größer geworden.