Niclas Füllkrug bejubelt seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0. (nordphoto/gumzmedia)

Die Szenerie hätte nicht besser zum großen Finale passen können. Pünktlich zum Anpfiff des Werder-Spiels gegen Köln grummelte es, ein Gewitter kündigte sich an. Dann prasselte der Regen in dicken Tropfen vom dunklen Himmel herunter, doch schnell klarte sich alles wieder auf. Die Sonne schien auf das fast leere Weserstadion, und an diesem Sonnabendnachmittag schien sie den Werder-Profis tatsächlich auch mal aus dem Allerwertesten: Die Bremer gewannen gegen Köln mit 6:1. Da Düsseldorf parallel mit 0:3 gegen Union Berlin verlor, kletterte Werder am letzten Spieltag tatsächlich noch auf den Relegationsrang 16. Die Hoffnung auf den fast schon abgeschriebenen Klassenerhalt lebt.

„Wir glauben daran, dass es noch reicht“, hatte Florian Kohfeldt direkt vor dem Anpfiff betont. Der Trainer dokumentierte das mit seiner Aufstellung. Er ging volles Risiko und beorderte Niclas Füllkrug erstmals nach dessen Kreuzbandriss in die Startelf. Füllkrug bildete ein Sturmduo mit Milot Rashica, der trotz seiner Fußverletzung spielen konnte. Im Mittelfeld agierte Werder mit einer Raute. Yuya Osako bekleidete die Zehner-Position, Kevin Vogt spielte nach seiner Adduktorenverletzung wieder im defensiven Mittelfeld. Theo Gebre Selassie konnte trotz seiner Blessur am Sprunggelenk als Rechtsverteidiger auflaufen, auf der linken Seite erhielt Marco Friedl den Vorzug vor Ludwig Augustinsson.

Osako vollstreckt

Werder begann dieses unheimlich wichtige Spiel etwas nervös und versuchte über längere Ballpassagen Sicherheit zu gewinnen. Rashica prüfte Kölns Torwart Timo Horn (7.), auf der Gegenseite rettete Werder-Keeper Jiri Pavlenka gegen Anthony Modeste (9.). Allmählich wurden die Bremer besser, während die Kölner nicht mit der letzten Konsequenz agierten. Folgerichtig fiel das 1:0 für die Gastgeber, als der Ball nach einem Schussversuch von Maximilian Eggestein bei Osako landete, der eiskalt vollstreckte (22.). Und plötzlich lief es bei Werder. Rashica tanzte seinen Gegenspieler Toni Leistner einfach aus und traf durch die Beine des unglücklich aussehenden Horn zum 2:0 (27.). Es war der erste Ligatreffer des Flügelstürmers seit Mitte Dezember. Nur zwei Minuten später rechtfertigte Füllkrug seine Aufstellung und legte nach einer guten Flanke von Marco Friedl das 3:0 nach (29.). Da Union Berlin währenddessen gegen Düsseldorf durch den Ex-Bremer Anthony Ujah in Führung ging, rückte Werder auf den Relegationsrang vor.

Kölns Coach Markus Gisdol beendete derweil seinen gescheiterten Versuch mit einer Fünferkette, indem er den indisponierten Leistner auswechselte (35.). Werder wartete fortan erst einmal ab, Köln hatte mehr vom Spiel, kam aber nicht zum Abschluss. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte strich noch ein Rashica-Schuss knapp über das Tor der Gäste. Es blieb also beim 3:0 zur Halbzeit und der genauso wichtigen Union-Führung gegen Düsseldorf.

Klaassen staubt ab

In der Halbzeitpause wechselte Kohfeldt Füllkrug aus, der nach seiner langen Verletzungspause noch nicht bereit für längere Einsätze ist. Josh Sargent rückte in den Sturm. Die erste Chance hatte Osako, dessen abgefälschter Schuss über das Tor flog (50.). Kleiner Wermutstropfen: Vogt sah seine fünfte Gelbe Karte und fehlt somit im Relegations-Hinspiel gesperrt. Doch das war schnell vergessen, denn die Bremer, die zuvor in diesem Kalenderjahr nur ein Heimtor erzielt hatten, legten tatsächlich noch den vierten Treffer nach. Ein abgefälschter Rashica-Schuss flog an den Pfosten, und Davy Klaaassen schob den Ball ins leere Tor (55.). Jetzt hätte Werder sogar ein Unentschieden zwischen Union und Düsseldorf gereicht, doch es kam noch besser: Christian Gentner legte das 2:0 für die Berliner nach. Das kleine Wunder von der Weser nahm Gestalt an.

Werder spielte sich in eine Art Rausch. 14 Heimspiele am Stück hatten die Bremer in der Liga nicht mehr gewonnen, sie waren auf den Spuren der schlechtesten Heimmannschaft Tasmania Berlin gewandelt, und jetzt schossen sie sogar noch das 5:0. Osako verwertete sträflich freistehend eine Hereingabe von Gebre Selassie (58.). Ein katastrophaler Fehlpass von Rashica spielte den harmlosen Kölnern jedoch in die Karten: Dominick Drexler war frei durch und markierte das 1:5 (62.). Werder antwortete aber schnell: Rashica spitzelte im Liegen zu Sargent, der mit einem coolen Lupfer das 6:1 erzielte (68.). Beinahe hätte Rashica noch das 7:1 besorgt, doch der Ball sprang nur vom einen Innenpfosten an den anderen (80.). Friedl schoss knapp über das Gehäuse (84.). In Berlin legte Union sogar noch das 3:0 durch Sulleiman Abdullahi nach. Dann war Schluss, und die Werder-Profis bejubelten den Einzug in die Relegation fast wie einen Titelgewinn.

Vor dem Anpfiff hatte Werders Aufsichtsratschef Marco Bode für den Abstiegsfall angekündigt, dass schon ab Sonntag Gespräche über die Zukunft geführt werden sollten. Er selbst wolle sich nicht aus dem Staub machen, betonte Bode. Die Gespräche müssen nun noch etwas warten. Erst einmal stehen die zukunftsweisenden Relegationsspiele am 2. und 6. Juli an. Ob der Gegner Heidenheim oder Hamburger SV heißt, entscheidet sich am Sonntagnachmittag. Auf Werder warten in jedem Fall noch zwei Partien, in denen es um alles geht. Gegen Köln hat die Mannschaft gezeigt, dass sie diesem Druck standhalten kann.