Werder-Trainer Florian Kohfeldt schickt seine Spieler erst einmal nach Hause. (nordphoto)

Für viele Arbeitnehmer steht in der Coronakrise Homeoffice auf dem Programm, so geht es nun auch erst einmal den Werder-Profis. Nach einigen Leistungstests schickt Florian Kohfeldt seine Spieler voraussichtlich bis zum 30. März nach Hause. „Wir wollen individuelle konditionelle Reize setzen. Sie bekommen individuelle Pläne. Das wird alles kontrolliert. Sie nehmen die Sender, die sie sonst im Training tragen, mit nach Hause“, sagte der Werder-Trainer am Mittwoch.

Es handele sich also nicht um eine Pause für die Spieler. „Es wird weiterhin trainiert“, betonte Kohfeldt. „Es ist nur gerade sinnvoller, das individuell zu tun als gemeinsam auf dem Platz. Sie haben volle Trainingstage, nur das taktische Arbeiten fällt momentan weg.“ Bislang hat die Deutsche Fußball Liga den Spielbetrieb lediglich bis zum 2. April unterbrochen. Dass dann wieder gespielt werden kann, ist zwar unwahrscheinlich, aber auch für diesen Fall wäre Werder gerüstet. „Sollten wir am 2. April spielen, würden wir früher wieder zusammen trainieren. Wir müssen aber in größtmöglichen Wahrscheinlichkeiten denken“, sagte Kohfeldt.

Wenn das reguläre tägliche Training auf dem Platz bei Werder dann wieder losgeht, will der Coach viele Trainingsspiele gegen die eigene U23 einbauen, um sein Team wieder an den Wettkampfbetrieb heranzuführen. „Wir wollen die Saison gerne zu Ende spielen, um sportlich nicht abzusteigen“, betonte Kohfeldt.

Aktuell seien aber andere Dinge erst einmal wichtiger als Fußball. „Wir sind fast alle Familienväter und nehmen alle auch am normalen gesellschaftlichen Leben teil. Ich habe bei allen eine gewisse Sorge gespürt und auch ein großes Verantwortungsbewusstsein. Jeder hat eine gesellschaftliche Verantwortung, egal ob Fußballprofi oder nicht“, sagte Kohfeldt.