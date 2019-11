Der Einsatz stimmte bei Werder: Davy Klaassen grätscht Jonjoe Kenny den Ball weg. (dpa)

Immerhin einen sorgenfreien Herbst hat Werder im Jahr 2018 erlebt. Doch jetzt sind sie wieder da, die altbekannten Bremer Herbstdepressionen. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Schalke am Sonnabend heißt die bittere Realität für Werder vorerst Abstiegskampf. Acht Spiele in Serie hat die Mannschaft von Florian Kohfeldt in der Bundesliga nun nicht mehr gewonnen. Zusätzlich bitter: Die einstige Festung Weserstadion droht zu einem Selbstbedienungsladen für die Gegner zu werden. Nur fünf Punkte hat Werder aus den bisherigen sechs Heimpartien geholt. Von Abstiegskampf wollte Davy Klaassen nach der Partie trotzdem nichts wissen. „Ich verstehe, dass die Frage kommt, aber damit beschäftigen wir uns nicht. Ich finde, wir sind zu stark für den Abstiegskampf“, sagte der Mittelfeldspieler im Interview des TV-Senders Sky.

Werders Trainer hatte versucht, die Negativserie mit zwei personellen Umstellungen und einer defensiven Grundordnung zu stoppen. Kohfeldt hatte vor der Partie hin und her überlegt, ob er Ludwig Augustinsson nach mehr als fünf Monaten ohne Pflichtspieleinsatz gleich wieder in die Startelf beordern sollte. Letztlich ging der Werder-Trainer das Risiko ein: Augustinsson agierte anstelle von Marco Friedl als Linksverteidiger und machte seine Sache ordentlich. Mit dem Schweden, Theo Gebre Selassie auf der rechten Seite sowie Milos Veljkovic, Nuri Sahin und Sebastian Langkamp in der Mitte setzte Werder bei Schalker Ballbesitz anfangs auf eine Fünferkette. Davor agierte Philipp Bargfrede in seinem ersten Bundesliga-Startelfeinsatz seit Mai auf der Sechser-Position. Für ihn blieb Leo Bittencourt, der unter der Woche erkältet war, auf der Bank. Maximilian Eggestein und Davy Klaassen bekleideten die Halbpositionen. Vorne bildeten Yuya Osako und Milot Rashica einen Zweiersturm.

Caligiuri trifft den Pfosten

Die Ausrichtung der Bremer war also eher defensiv, sie lauerten vor allem auf Konter, hatten aber bei ihren Angriffen dann oft zu wenige Spieler in der Angriffszone. Schalke war öfter in Ballbesitz, doch Werder stand gut und hatte sogar die erste Chance der Partie. Bei einem Distanzschuss von Eggestein offenbarte Gästetorwart Alexander Nübel leichte Probleme (14.). Schalke überzeugte vor allem im Pressingverhalten und machte in der Defensive kaum Fehler. Es entwickelte sich eine Partie mit wenigen Torraumszenen. Nur einmal ließ Werder den Gästen zu viele Räume und sofort wurde es gefährlich: Die Aufteilung im Mittelfeld stimmte nicht, dann ließ Klaassen Daniel Caligiuri aus 20 Metern Torentfernung schießen, und der Ball klatschte an den Pfosten (25.).

Im Verlauf der ersten Halbzeit zog Werder Sahin weiter nach vorne und agierte fortan mit zwei defensiven Mittelfeldspielern. Viel veränderte sich dadurch nicht. Schalke war leicht überlegen, doch alles deutete auf ein 0:0 zur Pause hin. Wie aus heiterem Himmel fiel jedoch die Führung der Königsblauen. Benito Raman flankte zu Amine Harit. Bargfrede und Gebre Selassie stellten sich dem Schalker Spielmacher entgegen, ohne ihn aber wirklich konsequent zu stören. Also schlenzte Harit den Ball sehenswert zum 1:0 ins lange Eck (43.). Pavlenka sah den Ball spät, wurde noch von Mark Uth irritiert, doch unhaltbar war der Schuss trotz allem nicht. Es bleibt dabei: Werders Torwart ist aktuell nicht in Topform.

Böser Fehler von Langkamp

Wenig überraschend tat der Rückstand den ohnehin nicht vor Selbstvertrauen strotzenden Bremern überhaupt nicht gut. Acht Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als sich die ganze Verunsicherung auf fatale Art zeigte. Langkamp nahm einen Pass schlecht an und verlor als letzter Mann den Ball an Raman. Schalkes Stürmer hatte daraufhin freie Bahn, tunnelte Pavlenka und schoss das 2:0 (53.). Langkamp beschwerte sich anschließend vehement bei Schiedsrichter Benjamin Cortus und mahnte an, dass Raman ihn gefoult habe. Der Einsatz des Schalkers war aber eher im Rahmen des Erlaubten. Cortus ließ den Treffer zählen, ohne sich die Szene noch einmal auf dem Monitor anzusehen, und zeigte Langkamp Gelb wegen Meckerns. „Ich muss es vorher besser lösen, aber meiner Meinung nach trifft er mich, der Kontakt ist da“, sagte Langkamp direkt nach dem Abpfiff.

Kohfeldt reagierte sofort auf den zweiten Gegentreffer und wechselte Claudio Pizarro für den defensiven Nuri Sahin ein (54.). Die erblondete Sturmlegende nahm die Zehner-Position ein. Werder war nun also deutlich offensiver ausgerichtet und hatte durch Rashica die bis dahin beste Bremer Chance der Partie, als dieser aus 16 Metern haarscharf am Tor vorbei schoss (61.). In der 65. Minute verpasste Osako eine Eggestein-Hereingabe knapp, dann zielte Bargfrede über das Gehäuse. Die Gastgeber bewiesen nun immerhin Moral und drängten auf den Anschlusstreffer - der tatsächlich auch noch fiel. Pizarro flankte, Gebre Selassie scheiterte aus kurzer Distanz an Nübel, und Osako drückte den Ball zum 1:2 über die Linie (80.).

Überhaupt war den Bremern in Sachen Einsatz kein Vorwurf zu machen. Die Spieler nahmen jeden Zweikampf an und gaben sich nie auf, doch wie so oft entschieden defensive Nachlässigkeiten und individuelle Fehler die Partie zugunsten des Gegners. Schalke brachte den 2:1-Sieg über die Zeit. Vor der Mitgliederversammlung am Montagabend ist die Stimmung an der Weser damit vorläufig am Tiefpunkt angelangt.