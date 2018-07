Zum siebten Mal hält der SV Werder derzeit sein Sommertrainingslager im Zillertal ab, und es werden wahrscheinlich noch einige Male dazu kommen. Der Vertrag zwischen dem Bundesligisten und der Zillertal Tourismus GmbH läuft aktuell bis 2019. „Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem Zillertal stehen im Herbst an“, sagte Hubertus Hess-Grunewald zu Mein Werder. Grundsätzlich stehen beide Seiten einer weiteren Partnerschaft laut dem Werder-Präsidenten positiv gegenüber.

Werder findet in Zell am Ziller seit 2011 beste Trainingsbedingungen in einem malerischen Bergambiente vor. Das Zillertal wiederum profitiert vom Aufenthalt des Klubs, weil stets viele Bremer Anhänger während des Trainingslagers nach Österreich reisen. In diesem Jahr begleiten laut Tourismusverband Zell-Gerlos insgesamt 1000 Fans ihren Verein ins Zillertal. Der Vertrag zwischen Werder und der Zillertal Tourismus GmbH beinhaltet neben dem Trainingslager auch andere Punkte wie zum Beispiel Bandenwerbung für das Zillertal im Weserstadion.