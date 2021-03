78 Unternehmen unterstützen den SV Werder Bremen - ihre Logos bilden bei Pressekonferenzen stets die Kulisse. (nordphoto /Kokenge via www.imago-images.de)

Die Sponsoren-Pyramide des SV Werder Bremen ist ziemlich groß, sie umfasst auf der Internetseite des Clubs immerhin 78 Unternehmen. Richtig wichtig sind für den Bundesligisten aber vor allem die oberen Sieben, denn nur sie zahlen auch siebenstellig. Und nach der jüngsten Vertragsverlängerung mit EWE/swb laufen alle Kontrakte mindestens bis zum Ende der nächsten Saison. Das gibt Sicherheit in diesen finanziell schwierigen Coronazeiten.

Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass die Aquise von neuen Top-Sponsoren nicht so einfach ist, denn zum Beispiel der einst so spendable Automobilpartner VW konnte seit dem Ausstieg im Sommer nicht ersetzt werden.

Dafür ist auf den Oldenburger Energieversorger EWE und dessen Bremer Tochterunternehmen swb Verlass. Seit Jahren ist deren Logo im Weserstadion großflächig zu sehen. Nun wurde der Vertrag bis 2024 verlängert – inklusive einer Option auf zwei weitere Jahre. Pro Saison soll Werder dafür etwa zwei Millionen Euro erhalten.

Eine ähnliche Summe zahlt auch Anheuser-Busch Inbev, um für die Biersorten Haake Beck und Beck‘s zu werben. Auch dieser Vertrag wurde gerade erst bis 2024 verlängert. Eine Ausweitung der Zusammenarbeit um eine Saison gab es zudem Anfang des Jahres mit dem chinesischen Wettanbieter Tou Tou, der sich auf dem Trikotärmel nun mit „188BET“ präsentiert und dafür angeblich 1,5 Millionen Euro überweist. Genauso viel wie auch der zweite Wettanbieter betway, dessen Vertrag ebenfalls bis 2023 datiert ist. Mindestens bis 2025 wird Werder in Trikots von Ausrüster Umbro spielen und dafür pro Spielzeit 3,5 Millionen Euro kassieren.

Das meiste Geld gibt es natürlich vom Hauptsponsor: Wiesenhof lässt sich das Engagament bei Werder im Jahr dem Vernehmen nach acht Millionen Euro kosten. Sicher ist das allerdings nur noch für die kommende Saison. Immerhin: Wird kein neuer Sponsor für die Werder-Brust gefunden, muss Vermarkter Infront zahlen. So ist es vertraglich vereinbart.

Eine Sonderrolle weit oben in der Sponsoren-Pyramide nimmt das Immobilienunternehmen Wohninvest ein. Die drei Millionen Euro für die Namensrechte am Weserstadion (bis 2029) bekommt Werder allerdings nicht direkt, sondern sie fließen zum größten Teil in die Bremer Weserstadion GmbH, was den Bundesligisten aber auch indirekt finanziell hilft.

In der Saison 2018/19 betrugen die Einnahmen aus Werbung übrigens 25,4 Millionen Euro und lagen damit etwas höher als im Jahr davor. Zahlen für die vergangene Spielzeit wurden noch nicht veröffentlich, sie sollen aber ähnlich sein. Gleiches gilt für die aktuelle Saison. Offenbar geht es vor allem darum, das Niveau zu halten, was in Coronazeiten und auch danach nicht leichter werden dürfte.