Jede Serie geht einmal zu Ende, für Werder ist das eine gute Nachricht. Die Bremer siegen 3:2 (2:1) beim VfL Wolfsburg. Nach acht sieglosen Spielen in Serie holte Werder auswärts endlich wieder drei Punkte. Die Treffer erzielten Milot Rashica per Strafstoß und Leonardo Bittencourt mit einem Kopfball und nochmal Rashica per Flachschuss. Weghorst und William hatten für Wolfsburg zwischenzeitlich zum Ausgleich getroffen.

Wie erwartet hat Kohfeldt die Aufstellung im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Schalke in der Vorwoche leicht verändert. Sebastian Langkamp und Nuri Sahin saßen zu Beginn auf der Bank, dafür setzte der Trainer auf Christian Groß und Leonardo Bittencourt. Bittencourt hatte gegen Schalke aufgrund einer Erkältung gefehlt, seine Rückkehr war keine Überraschung. Auch dass Langkamp nach einigen fehlerhaften Auftritten raus musste, verwunderte nicht. Da Niklas Moisander weiterhin verletzt fehlt, kam Groß gegen Wolfsburg zu seinem achten Einsatz in der Bundesliga.

Kohfeldts vier Vorgaben

Die Parole, die Kohfeldt vor dem Spiel beim VfL ausgerufen hatte, war eine vierfache: Mut, Haltung, Aggressivität und Glauben brauche die Mannschaft, um zu bestehen. „Wir haben darauf hingewiesen, dass diese Grundhaltung, die Grundaggressivität und der grundsätzliche Mut für unser Spiel unabdingbar dazugehören“, sagte Kohfeldt im Vorfeld der Partie. „Wir wissen, dass wir guten Fußball spielen können."

Knapp vier Minuten dauerte es, bis Werder einen ersten Beweis dieser Qualität antrat. Von links zirkelte Milot Rashica den Ball in den Wolfsburger Strafraum, der heranstürmende Davy Klaassen verpasste ganz knapp, sodass Torhüter Casteels klären konnte. Im direkten Gegenzug kam dann der VfL zu seiner ersten Chance: Ebenfalls nach einer Flanke nickt Joao Victor den Ball per Dropkick auf die Latte.

Führung per Elfmeter

Dieses schnelle Hin und Her war war bezeichnend für die Anfangsphase, es war viel Tempo drin, viel Hektik, auch wenn eine spielerische Linie auf beiden Seiten noch nicht zu erkennen war.

Hektisch ging es weiter. Bittencourt schlug in der 10. Minute einen Freistoß von rechts in den Strafraum, Osako brachte den Ball aus der Drehung nur grob in Richtung Tor. Doch Wolfsburgs Guilavogui hatte, als er den Schuss blockte, den Arm hoch über dem Kopf. Zunächst ließ Schiedsrichter Dr. Robert Kampka trotz Handspiels weiter laufen, unterbrach dann aber doch und entschied nachträglich auf Elfmeter.

Strafstöße sind bei Werder ein Thema, seitdem Klaassen am vorletzten Spieltag beim 1:3 in Gladbach einen verschoss. Seinen zweiten in der Saison, auch bei Union Berlin war gescheitert. Also trat Rashica an – und verwandelte souverän zum 1:0 ins rechte untere Eck. Rashicas fünfter Treffer, sein zweiter Elfmeter in der laufenden Spielzeit.

Die Partie blieb temporeich, kämpferisch, beide Mannschaften suchten die Offensive. Aber beide machten auch Fehler. Bei Werder war es Groß, der in der 17. Minute im Aufbauspiel den Ball an Weghorst verlor. Dessen Pass auf Joao Victor kam genau, doch der Brasilianer scheiterte von halblinks am gut reagierenden Jiri Pavlenka.

Pavlenka mit Licht und Schatten

Werders Torwart bleibt jedoch ein Rätsel. Den tollen Reflex gegen Joao Victor folgte in der 30. Minute ein Aussetzer. Einen harmlosen Ball nimmt er zunächst locker auf, um ihn dann aus den Händen gleiten zu lassen. Wolfsburgs Weghorst schnappt sich den Ball, dann pfeift der Schiedsrichter aufgrund einer vorherigen Abseitsstellung ab. Was bleibt, ist der Eindruck eines unsicheren Torhüters.

Beim Treffer zum Ausgleich ist Pavlenka chancenlos. Er fällt – mal wieder – durch eine Standardsituation. Nach einer Ecke kommt Brooks per Kopf an den Ball, direkt vor dem Bremer Tor muss Weghorst nur einschieben. Nach 36 Minuten steht es 1:1.

Aber nicht lange, denn das Spiel blieb rasant und konnte das Tempo halten. Wieder waren es die Bremer, die jubeln konnten. Nach einem Foul an Klaassen ließ Schiedsrichter Kampka Vorteil laufen, Augustinsson schnappte sich den Ball und flankte von links vor das Wolfsburger Tor. Und Bittencoirt, mit 1,70 Metern wahrlich kein Kopfballspezialist, platzierte den Ball links unten ins Toreck. Werder lag in der 39. Minute wieder 2:1 vorne.

Verdiente Pausenführung

Passend zur Dramaturgie war nun wieder der VfL am Zug. Eine Flanke Arnolds wuchtete Guilavogui aus kurzer Distanz per Kopf auf das Bremer Tor, aber da zeigte Pavlenka, welche Klasse er auf der Linie hat und fischte den Ball mit einem tollen Reflex aus dem rechten Eck. Es war der letzte Aufreger vor der Halbzeit, die mit meiner verdienten Führung Werders endete.

Nach dem Wechsel ging es auf dem Platz deutlich vorsichtiger zu. Die Intensität, mit der beide Mannschaften die Zweikämpfe führten, blieb gleich. Werder setzte die Vorgabe Kohfeldts nach viel Aggressivität um. Das Tempo hingegen ließ etwas nach. Bei den Wolfsburgern könnte das Erreichen des Achtelfinals der Europa League, durch ein 1:0 bei PFK Oleksandrija am vergangenen Donnerstag, eine Rolle gespielt haben.

Der erste Höhepunkt folgte erst in der 61. Minute. Ein Kopfballtreffer durch Bruma, wieder war eine Standardsituation vorausgegangen, wurde nach Eingriff des Videoschiedsrichters zurecht wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Elf Minuten später war es wieder der VfL, der einen Treffer erzielte – diesmal zählte er. Aus 16 Metern schlenzte William den Ball sehenswert zum 2:2 ins rechte Toreck, für Pavlenka gab es nichts zu halten.

Rashica trifft erneut

Es war der verdiente Ausgleich, nachdem es fast nur noch eine Richtung im Spiel gab, die auf das Bremer Tor. Werder verschanzte sich in dieser Phase der Partie fast nur noch vor dem eigenen Tor.

Kohfeldt reagierte darauf, brachte Joshua Sargent für Bargfrede. Und direkt darauf hatte Maximilian Eggestein die große Chance zur erneuten Führung. Eine Ablage Osakos donnerte er jedoch über das Tor statt hinein. Rashica machte es besser, der in der 82. Minute wieder zur Bremer Führung traf. Eggestein hatte auch seinen Anteil, er legte den Ball sehr präzise in den Strafraum.

Das Fazit: In der zweiten Halbzeit musste Werder einige knifflige Situationen überstehen, gewinnt am Ende aber verdient in Wolfsburg.