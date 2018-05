Zumindest von der Position her könnte er ein Ersatz für den abwanderungswilligen Thomas Delaney sein. "Sky Sports Italia" schreibt von einem Werder-Interesse am zentralen Mittelfeldspieler Godfred Donsah vom FC Bologna. Allerdings ist das Gerücht eher vage. Neben Werder stehe der 21-Jährige auch bei Leverkusen und Mainz auf der Liste, heißt es weiter. Zudem sei es ebenfalls möglich, dass Donsah in Bologna verlängere.

Der Vertrag des einmaligen ghanaischen Nationalspielers läuft ohnehin noch bis 2020. Bei einem Marktwert von zehn Millionen Euro laut "Transfermarkt.de" wäre Donsah also alles andere als ein Schnäppchen. In der abgelaufenen Saison kam der Mittelfeldspieler in der italienischen Serie A beim Tabellen-15. Bologna auf 28 Einsätze, in denen er zwei Treffer erzielte und zwei Tore vorbereitete. Donsah war in Italien auch schon für Hellas Verona und Cagliari Calcio aktiv. Insgesamt spielte er bisher 83-mal in der Serie A (sechs Tore, sieben Vorlagen).