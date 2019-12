Polizisten vor dem Weserstadion. (dpa)

Es ist die Entscheidung, die zu erwarten war: Am Dienstagvormittag haben die Vereine der 1. und 2. Bundesliga auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Neu-Isenburg dafür gestimmt, dass der SV Werder Bremen die bisher anfallenden Polizeikosten für Hochrisikospiele in Höhe von 1,17 Millionen Euro allein zu tragen hat. Das teilte die DFL am Dienstagmittag mit. Bei der Veranstaltung waren lediglich 34 der 36 möglichen Klubs vertreten, der VfL Osnabrück und Hannover 96 nahmen nicht teil. 32 der anwesenden Vereine sprachen sich für die komplette Bremer Belastung aus. Darüber hinaus gab es eine Gegenstimme sowie eine Enthaltung. „Künftig fällig werdende Gebührenbescheide werden in gleicher Weise behandelt. Ein wie auch immer geartetes Fonds-Modell steht für die DFL weiterhin nicht zur Debatte“, heißt es in einer Mitteilung des Ligaverbandes.

Wie berichtet, hatte Werder beantragt, die Polizeikosten auf den Heimverein, den Gastverein und die DFL aufzuteilen, scheiterte aber erwartungsgemäß mit diesem Vorstoß. „Der Ausgang der Abstimmung war absehbar„, sagte Klaus Filbry, Vorsitzender der Werder-Geschäftsführung im Anschluss. “Jetzt sind wir auf die nächsten Schritte der DFL gespannt, wie der finanzielle Transfer vollzogen werden soll. Um die Interessen von Werder zu vertreten, wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als den Rechtsweg zu beschreiten. Wir hätten diese Situation gerne vermieden. Aber wir müssen alles dafür tun, dass der Schaden, den das Land Bremen uns aufbürdet, so gering wie möglich ausfällt.“

DFL will vor Bundesverfassungsgericht ziehen

Die DFL hatte Werder im Frühherbst zunächst die Hälfte der Gesamtsumme der Gebührenbescheide in Rechnung gestellt, nun ging es um den zweiten Teil des Betrages. „Die bislang vier zur Zahlung fälligen Gebührenbescheide wurden durch die DFL fristgerecht beglichen, mit der Zahlung war und ist jedoch keine Anerkennung der Rechtmäßigkeit der Gebührenbescheide und der Verfassungsmäßigkeit ihrer Rechtsgrundlage im Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetz seitens der DFL verbunden“, heißt es in der Stellungnahme. „Vielmehr ist das gerichtliche Verfahren nach der Zurückverweisung an das Oberverwaltungsgericht Bremen noch nicht abgeschlossen.“ Darüber hinaus teilte die DFL mit, den Streit um die Polizeikosten mit dem Land Bremen nun auch vor das Bundesverfassungsgericht bringen zu wollen.

Für Werder ergibt sich daraus eine kleine, womöglich aber nur kurzfristige Entspannung finanzieller Art. Auf Vorschlag des DFL-Präsidiums stimmte die Versammlung dafür, die Fälligkeit der zweiten 50 Prozent der Gebühren zu verschieben und das Ende der Auseinandersetzung vor Gericht abzuwarten. „Das Präsidium hält eine solche Lösung als Zeichen der inneren Solidarität mit dem Klub und zur Begrenzung der Liquiditätsbelastung des Klubs für richtig und angemessen“, teilte die DFL mit.

Hess-Grunewald fürchtet Folgeschäden

Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald zeigte sich enttäuscht über das Ergebnis der Abstimmung. „Wir haben heute gegenüber Werder Bremen von dem Solidarprinzip, das viele Klubs in den letzten Monaten immer wieder gepredigt haben, nicht viel gesehen“, monierte er. „Wir können und werden eine hundertprozentige Weitergabe der Kosten nicht akzeptieren. Der faire Wettbewerb bekommt hier einige Kratzer, außerdem wird die Entscheidung negative Auswirkungen auf das Binnenverhältnis der Klubs in der Bundesliga haben.“