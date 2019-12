Werders Ehrenpräsident Klaus-Dieter Fischer (nordphoto)

Herr Fischer, Sie waren im Sommer des Jahres für einige Wochen schwer erkrankt. Wie geht es Ihnen heute?

Klaus-Dieter Fischer: Wenn man 19 Wochen im Krankenhaus gelegen hat und drei Wochen in der Reha war, dauert es, bis man wieder fit ist. Jetzt fühle ich mich einigermaßen fit. Es gibt noch das eine oder andere Problem, zum Beispiel im Rücken. Dort hatte ich einen Keim in der Wirbelsäule, der der wesentliche Teil meiner Erkrankung war. Ich bin dann letztendlich im Diako Krankenhaus operiert worden. Das ist gut gelungen, wofür ich den Ärzten dort sehr dankbar bin. Aber auch meiner Frau und meinem Sohn bin ich dankbar, ihnen verdanke ich mein Leben.

Wie aktiv gestalteten Sie Ihr Leben?

Ich mache viel Training, um wieder voll auf die Beine zu kommen. Jeden Tag gehe ich Spazieren, das war früher undenkbar. Das Stadion habe ich auch schon wieder besucht, was mir besonders am Herzen lag. Daran sieht man vielleicht, dass es mir schon wieder ganz gut geht.

Wie war der Kontakt zu Werder in dieser Zeit?

Ich bin x Mal pro Tag angeschrieben worden. Wir haben es dann so geregelt, dass alles über Werders Vize-Präsidenten Jens Höfer läuft. Er hat vieles gefiltert und auch schon mal Nachrichten für mich rausgegeben. Ich war froh, dass nichts in der Öffentlichkeit gelandet ist. Mit Ausnahme der Ultras, die mir mit einem Plakat einen Gruß aus dem Weserstadion geschickt haben, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und Marco Bode hat mich besucht. Das war es aber auch, ich habe es bewusst auf null gefahren.

Sie wollten keine Anteilnahme?

Man weiß, wo die Anteilnahme echt ist und wo sie Neugierde ist. Ich habe bei denen, die Kontakt gesucht haben, Anteilnahme und Sorge um meinen Zustand gespürt.

Sie haben für den WESER-KURIER Kolumnen über Werder geschrieben, wollen diese Tätigkeit aber nun niederlegen. Was ist der Grund dafür?

Es gibt zwei. Zum einen komme ich mit bald 79 Jahren in ein Alter, in dem man die Jüngeren ranlassen sollte. Und dann komme ich häufig auf alte Zeiten zu sprechen. Die Leser aber wollen das nicht mehr, denke ich. Deshalb ist es gut, wenn ich jetzt aufhöre.

Fällt das schwer? Sie sind meinungsstark und habe sich in viele Debatten eingebracht.

Das wird so bleiben, wenn ich der Meinung bin, etwas sagen zu müssen. Aber es ist weniger geworden. Ich bin Ende des Jahres fünf Jahre raus bei Werder und will die Leute, die jetzt in der Verantwortung stehen, machen lassen. Den einen oder anderen Ratschlag kann ich geben, wie wir uns verhalten haben oder es würden. Aber man muss auch mal einen Schlussstrich ziehen. Es waren schwere Jahre, nachdem ich aufgehört habe. Es war nicht leicht, mich rauszuhalten, was ich ja auch nicht immer getan habe. Aber seine Erfahrung weiter zu geben, kann ja auch helfen.

Sie haben sich mitunter auch sehr kritisch gegenüber Werder geäußert, beispielsweise beim Thema Polizeikosten. Wie kam das im Verein an?

Das wurde kritisch wahrgenommen, ich bin darauf angesprochen worden. Aber es war meine Meinung, zu der ich stehe. Und ich habe leider in vielen Punkten Recht behalten. Ich habe gewarnt vor Senator Ulrich Mäurer. Dass die Werder-Freundlichkeit, die immer durchscheint, nicht echt sein kann, wenn wir als einziger Bundesligaverein Polizeikosten tragen müssen. Und jetzt gibt es auch noch einen Konflikt bei Werder um dieses Thema.

Was meinen Sie?

Marco Bode als Aufsichtsratsvorsitzender auf der einen Seite und Präsident Hubertus Hess-Grunewald auf der anderen. Ich finde es nicht gut, wenn Werder bei den Polizeikosten einerseits auf Solidarität hofft, dann aber selber überlegt, diese zu verlassen, indem die Kartenzahl für Auswärtsfans im Weserstadion reduziert werden soll. Da kann ich Marco nur loben, dass er das gestoppt hat. Zu kritisieren ist, dass der Konflikt im Verein öffentlich ausgetragen wird. In der jetzigen sportlichen Situation muss es einen Schulterschluss aller geben.

Nicht Werder bestimmt über die Anzahl der Sitzplätze für Gästefans, sondern die Polizei. Ist es eine leere Drohung?

Eine gefährliche Drohung, weil man damit Mäurer in die Karten spielt. Von ihm stammt ja die ursprüngliche Idee. Sein Verhalten gegenüber Werder ist grenzenlos schäbig, das habe ich von Anfang an gesagt. Deswegen bin ich aus der SPD ausgetreten. Werder als einzigem Bundesligisten solche Lasten aufzubürden und dann mit einem grinsenden Gesicht zu sagen, er stehe an Werders Seite. Und nach dem 0:3 gegen Leipzig im September spottete Mäurer dann, er habe sich das Elend im Weserstadion angetan. So läuft das. Das Problem ist, dass sich Werders Präsident viel zu lange auf seine Verbindung zu Mäurer verlassen hat. Aber so etwas zählt in der Politik nicht.

Werder hat angekündigt, rechtliche Schritte gegen die DFL einzuleiten, um nicht 100 Prozent der Polizeikosten übernehmen zu müssen. Der Klub geht eine Konfrontation mit der Liga ein. Wie bewerten Sie diese Entscheidung?

Geht man den Konflikt nicht ein, wird es teuer. Ich würde dennoch dazu raten, diesen Konflikt nicht zu forcieren, sondern abzuwarten, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Solche Querelen werfen ein schlechtes Bild auf den Fußball. So lange die Verhandlungsposition nicht endgültig ausgereizt ist – dazu zähle ich das Bundesverfassungsgericht –, würde ich die Solidargemeinschaft DFL nicht verlassen.

Kommen wir zum Sportlichen, da fällt die Hinrunde enttäuschend aus nach Platz 8 in der vergangenen Saison. Was hat aus Ihrer Sicht dazu beigetragen?

Werder sollte die Transferpolitik überdenken. In dieser Saison ist es in die Hose gegangen, vormals verletzte Spieler wie Niclas Füllkrug oder Ömer Toprak zu kaufen. Spieler zu holen, weil sie preiswert sind, hat Charm. Es beinhaltet aber auch große Gefahren. Wir waren 2012 froh, als Naldo zu Wolfsburg wechselte mit seinen Knie-Problemen. Und jetzt spielt er immer noch. Es ist eine 50 zu 50 Chance, man muss genau abwägen. Bei Werders finanzieller Lage, die sicher nicht besser wird, weil die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinander geht, ist das riskant.

Was könnte Werder besser machen?

Mehr in der 2. Liga nach Spielern gucken. Ich hoffe, dass das durch Thomas Schaaf und Clemens Fritz besser wird. Da gibt es eine Vielzahl von Spielern, die Potenzial haben. Und man sollte die Politik im Nachwuchsbereich überdenken. Da werden Spieler sehr schnell ausgeliehen. Beispiel Manuel Mbom, der als eines der größten Talent im Nachwuchs galt und jetzt in Uerdingen spielt. Das Verleihen von Spielern hat nach meiner Erinnerung bisher wenig gebracht.

Befindet sich Werder sportlich in einer Situation, die den Verein überrascht hat, weil die Verantwortlichen sie nicht für möglich gehalten haben: Abstiegskampf?

Aus der Position der vergangenen Saison ist es die richtige Zielsetzung gewesen, sich für Europa qualifizieren zu wollen. Das strahlt natürlich eine große Gewissheit aus, dass es so weiter geht. Den Optimismus, den Florian Kohfeldt und Frank Baumann gezeigt haben, finde ich gut. Aber was im Fußball ist schon sicher? Die Misere mit den Verletzten ist grausam. Ich erinnere mich nicht, so etwas schon mal erlebt zu haben.

Liegt es an diesem Optimismus, dass lange vermieden wurde, den Begriff Abstiegskampf zu verwenden?

Für eine gewisse Zeit kann ich das verstehen, weil man nicht so schnell von der Zielsetzung abrücken will. Weil man den Spielern eventuell ein Alibi liefert. Ich denke aber, dass es schon ein bisschen früher hätte kommen können. Spätestens nach dem Schalke-Spiel war es fällig. Aber es ist auch schwer, wenn man sich von einem Ziel entfernt, ein neues auszugeben. Nur wirkte es irgendwann gequält, und man wird der Realitätsferne gescholten, wenn man daran festhält.

Werder hat eine historisch schlechte Hinrunde gespielt: weniger als 14 Punkte gab es nie zuvor, und noch hat die Mannschaft über die Winterpause auf einem Abstiegsplatz gestanden. Dennoch hat die Führung des Klubs bedingungslos hinter Florian Kohfeldt gestellt. Eine richtige Entscheidung?

Das ist die einzig wahre Maßnahme, die man jetzt treffen kann. Die Spitze des Vereins muss jetzt konsequent hinter Florian stehen, in einer solchen Situation geht es nur gemeinsam. Aber vielleicht haben sie ihm bei Werder auch zu viele Aufgaben aufgebürdet. Er ist ja eine Art Pressesprecher des Vereins. Er löst das fantastisch, trotzdem muss man ihn von einigem befreien. Aber es ist nicht die einzige, man muss weitere überdenken. Verstärkungen im Winter sind schwierig, auch weil Werder wirtschaftlich nicht in der Lage ist, einen Kracher zu holen. Ich denke, sie werden darüber nachdenken, Spieler bis zum Sommer auszuleihen.

Investieren sollte der Klub also unbedingt?

Einige Spieler, auf die das Spiel abgestimmt werden sollte, kommen im Winter nicht zurück. Niclas Füllkrug beispielsweise, der der einzige Stoßstürmer in der Mannschaft ist.

Was glaube Sie, wird am Ende der Saison stehen: Der Abstieg oder der Klassenerhalt?

Keiner hat geglaubt, dass wir am Ende der Halbserie auf einem Abstiegsplatz stehen. Die Problematik ist die Verletzungssituation, mit Josh Sargent und Ludwig Augustinsson sind ja jüngst weitere hinzugekommen. Ich baue darauf, dass wir wie in den letzten Jahren eine stärkere Rückserie spielen und letztlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Wenn Werder absteigt, ist nicht zwangsläufig, sofort wieder aufzusteigen. Es gibt dafür genügend Beispiele. Wer hätte gedacht, dass der HSV zwei Jahre in der 2. Bundesliga bleibt. Und dass sie jetzt wieder hochkommen, ist keinesfalls sicher.

Das Gespräch führte Christoph Sonnenberg.

Zur Person

Klaus-Dieter Fischer (78)

ist seit 1955 Mitglied bei Werder und seit Dezember 2014 der erste Ehrenpräsident des Vereins. Zuvor hat er über Jahrzehnte als Funktionär die Geschicke Werders mitbestimmt und in dieser Zeit alle Titel und Triumphe erlebt – allerdings auch einige Krisen.