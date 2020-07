Der Trainer und sein Kapitän: Zwischen Florian Kohfeldt und Max Kruse herrschte ein besonderes Vertrauensverhältnis (nordphoto)

Herr Hamann, Werder hat sich in der Relegation gegen Heidenheim gerade so gerettet. Haben Sie sich gefreut, weil Sie den Verein bekanntermaßen sympathisch finden? Oder haben Sie gedacht: Das war nach solch einer schwachen Saison unverdient?

Dietmar Hamann: Unverdient kann man nicht sagen. Gegönnt hätte ich es beiden Vereinen. Heidenheims Trainer Frank Schmidt kenne ich von früher. Bei Werder sind mit Frank Baumann und Marco Bode zwei alte Weggefährten von mir in verantwortlicher Position tätig. Die Dramatik der Relegation hat mich am Ende schon gepackt. Es war ein Duell auf Augenhöhe in einer besonderen Drucksituation. Bei Werder müssen sie jetzt die richtigen Schlüsse ziehen, damit es in der nächsten Saison besser läuft.

Erst einmal hat Werder den Schluss gezogen, dass alle wichtigen Entscheidungsträger weitermachen: Aufsichtsratschef Marco Bode, die Geschäftsführer Klaus Filbry, Frank Baumann und Hubertus Hess-Grunewald sowie Trainer Florian Kohfeldt. Wie bewerten Sie diese Entscheidung?

Du kannst nur Kontinuität in einen Verein bringen, wenn etwas wachsen kann. Ich bin schon der Meinung, dass sich heutzutage viele Vereine keinen Gefallen tun, wenn sie durch Druck von außen und innen sofort sagen: Es liegt am Trainer, dass es nicht läuft. Solche Phasen gibt es halt. Bei den Bremern hat diese Phase natürlich relativ lange gedauert. Gerade die Statistik zu Hause war mehr als enttäuschend. Trotzdem hätte ich keinen Grund gesehen, dort etwas zu verändern. Es gab in Bremen diese schwierige Zeit nach dem Abgang von Thomas Schaaf vor sieben Jahren. Man sieht es auch bei Manchester United oder Arsenal: Wenn ein Verein über eine lange Zeit nur sehr wenige Trainer hatte, ist es nicht einfach, solch ein Konstrukt weiterzuführen. Werder hat nach Schaaf einiges probiert und hat jetzt einen sehr spannenden Trainer, der trotz der schwachen Saison auch für andere Vereine interessant ist.

Es ist also richtig, dass Florian Kohfeldt die Chance bekommt, aus den Fehlern der abgelaufenen Saison zu lernen?

Wenn du unten drinstehst, lernst du mehr als in einer Phase, in der alles läuft. Wenn er mit Rückschlägen umgehen muss, zeigt sich die Größe eines Trainers und auch eines Sportdirektors. Aber natürlich müssen Florian Kohfeldt und Frank Baumann jetzt sehen, dass es bei Werder schnell besser läuft.

Muss sich Florian Kohfeldt dafür verändern? Muss er härter zur Mannschaft sein oder andere Dinge umstellen?

Es ist nicht gut, Leuten aufzuerlegen, dass sie härter oder weicher werden müssen oder irgendetwas anders machen müssen. Dadurch verliert man seine Authentizität. Florian Kohfeldt ist so, wie er ist. Genauso wie Lucien Favre in Dortmund. Aus dem kann man keinen neuen Klopp oder Hitzfeld machen. Wenn dir ein Trainer mit seiner Art nicht passt, dann solltest du ihn nicht holen. Natürlich muss man sich weiterentwickeln. Für einen Trainer ist Erfahrung eines der höchsten Güter, aber Erfahrungen kannst du nur sammeln, wenn du einen Job hast. Man wird nicht erfahrener, wenn man zu Hause sitzt.

Frank Baumann hat gesagt, es gebe bundesweit viel Lob für den Werder-Weg der Kontinuität. Damit könnte er zum Beispiel Sie gemeint haben, oder?

Ich finde es gut, dass die Bremer das durchgezogen haben und dafür mit dem Klassenerhalt belohnt wurden. Viele haben ja gesagt, dass sie es anders machen sollten. Sie haben sich vielleicht etwas zu früh darauf festgelegt, dass sie mit Kohfeldt auch in die zweite Liga gehen würden. Ob das wirklich so gekommen wäre, wissen wir nicht. Grundsätzlich finde ich den Werder-Weg aber gut, weil damit ein Zeichen gesetzt wird. Oft ist es heutzutage so, dass nach vier oder fünf Spielen ohne Sieg direkt der Trainer infrage gestellt wird. Wenn wir in Deutschland weiterhin solch einen Durchlauf an Trainern haben, werden wir irgendwann keine großen Trainer mehr stellen, weil du mit jeder Entlassung Glaubwürdigkeit und Respekt verlierst. Wenn ein Trainer mit 45 zu einem neuen Klub wechselt und schon bei fünf oder sechs Vereinen war, dann ist seine Glaubwürdigkeit bei den Spielern nicht vergleichbar mit der eines Otto Rehhagel, der nach 14 Jahren bei Werder zu uns nach München kam. Zu ihm habe ich als Spieler aufgeschaut und hing an seinen Lippen.

War das wirklich so? Rehhagel hatte es bei den Bayern doch damals nicht leicht.

Bei mir war es so, bei einigen anderen leider nicht. Für mich war Otto Rehhagel eine Koryphäe. Ihm war die menschliche Komponente sehr wichtig. Er hat unheimlich viele Sachen gesagt, die ich nicht nur für den Fußball, sondern auch für das Leben mitgenommen habe.

Bis zum Rehhagel-Rekord dauert es für Florian Kohfeldt noch eine Weile, aber er ist jetzt immerhin schon seit mehr als zweieinhalb Jahren Werder-Trainer. Die vergangene Saison hat ihn sehr mitgenommen, das war ihm auch anzusehen. Reichen jetzt zwei Wochen Urlaub aus, um sofort wieder mit vollem Elan an die Arbeit zu gehen?

Das kann nur er entscheiden. Dieser Druck wird zum Teil unmenschlich. Es ist nicht nur das Spiel. Danach musst du dich Woche für Woche vor die Journalisten stellen, wenn es wieder einen auf die Mütze gegeben hat. Du wirst auch weniger Schlaf bekommen, weil du ständig darüber nachdenkst, was du besser machen kannst. Ich glaube, es ist für Florian Kohfeldt in jedem Fall leichter, diese Energie bei Werder aufzubringen als beispielsweise nach einem Wechsel zur TSG Hoffenheim. Wenn er jetzt woanders hingegangen wäre, hätte ich das für bedenklich gehalten. In Bremen kennt er die Abläufe und die Leute. Und bei ihm wird eine Gier da sein, den Leuten zu zeigen, dass der SV Werder Bremen aus der abgelaufenen Saison nicht der SV Werder Bremen unter Florian Kohfeldt ist, den man in Erinnerung behalten soll. Ich glaube, er wird das hinbekommen.

Bei Florian Kohfeldt kommt als besondere Motivation hinzu, dass er selbst seit Kindertagen Werder-Fan ist. Hilft diese emotionale Bindung zum Verein einem Trainer oder kann sie auch Probleme verursachen?

Grundsätzlich ist so etwas eher hinderlich. Wenn du Fan von einem Verein bist, ist das immer mit vielen Emotionen verbunden. In der Trainerposition musst du die Emotionen allerdings zur Seite schieben, wenn das Spiel losgeht. Wenn du zu emotional bist, machst du Fehler – als Spieler und als Trainer. Die große Stärke der absoluten Topspieler ist es, völlig emotionslos in besondere Druckspiele zu gehen. Man will ja immer Stallgeruch, das ist auch wunderbar. Aber wenn Emotionen Entscheidungen beeinflussen, ist das grundsätzlich kontraproduktiv.

Also sollte Florian Kohfeldt irgendwann bei einem Verein anfangen, zu dem er keine emotionale Verbindung hat?

Das Absurde ist ja, dass die zweieinhalb Jahre, die Florian Kohfeldt jetzt Werder-Trainer ist, schon eine lange Zeit im Fußball darstellen. Früher oder später wird er wegmüssen und wahrscheinlich auch wegwollen. Momentan sind die Bremer aber froh, dass sie ihn haben. Und er ist froh, dass er die Chance bekommen hat. Ich bin wirklich gespannt, wie es bei Werder jetzt weitergeht.

Sollte Werder den Kader nach der schlechten Saison bewusst umstrukturieren und Stammspieler verkaufen, um dafür neue Leute holen zu können?

Milot Rashica wird ja wahrscheinlich gehen. Seine Rückrunde war schwach, aber ich halte ihn trotzdem für einen sehr interessanten Spieler. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Verein Interesse an Maximilian Eggestein hat. Bei Davy Klaassen muss man schauen. Und dann ist es eine Frage des Geldes. Für acht Millionen Euro Ablösesumme würde ich einen Eggestein oder Klaassen nicht gehen lassen. Wenn aber einer mit einem dicken Angebot kommt, muss man offen dafür sein. Es ist jetzt kein schlechter Zeitpunkt, um einen Schnitt zu machen. Natürlich will man die besten Spieler halten, aber Werder ist mit diesen Spielern Tabellen-16. geworden.

Auf welcher Position müssen sich die Bremer am dringendsten verstärken?

Sie brauchen einen defensiven Mittelfeldspieler, der der Mannschaft Stabilität verleiht, für die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive sorgt und bestenfalls auch noch ein Organisator ist. Ich habe da keinen konkreten Spieler im Kopf, aber das ist die Bremer Schlüsselpersonalie. Werder hat in den ersten 16 Heimspielen nur neun Tore geschossen. Wenn du keine Balance in der Mannschaft hast und zu viele Treffer kassierst, belastet das auch das Offensivspiel. Eine solide Defensive nimmt den Druck von der Offensive. Das war bei den Bremern nicht der Fall. Ein zentraler defensiver Mittelfeldspieler ist daher die 1a-Personalie, aber es muss jemand sein, der in den vergangenen Jahren im Schnitt 30 Spiele pro Saison gemacht hat. Das ist eine Sache, auf die Werder nach all den Verletzungsproblemen ein größeres Augenmerk legen sollte. Erste Frage: Ist er gut? Zweite Frage: Wie viele Spiele hat er gemacht?

Werder hat mit Felix Agu einen ablösefreien U21-Nationalspieler verpflichtet. Sind solche jungen und fitten Spieler die Zugänge, die der Verein jetzt braucht?

Du musst den jüngeren Spielern auch vier oder fünf alte Spieler an die Seite stellen, damit sie sich entwickeln können. Wenn mal etwas schiefläuft, brauchst du als junger Spieler jemanden neben dir, der sagt: Junge, alles klar, wir kriegen das schon hin.

Max Kruse ist ein Typ, an dem sich andere aufrichten können. Seitdem er seinen Vertrag bei Fenerbahce Istanbul gekündigt hat, träumen viele Werder-Fans von einer Rückkehr des Ex-Kapitäns. Sollte Werder Kruse holen?

Ich bin immer vorsichtig, wenn ein Spieler und ein Verein eine sehr gute Zeit miteinander hatten. Bei Borussia Dortmund sind Mario Götze, Shinji Kagawa und Nuri Sahin zurückgekehrt in die Wohlfühloase, doch es endete in Tränen. Nach solch einer guten Zeit sind die Erwartungen extrem hoch, und die Leute sind schnell enttäuscht. Bei Max Kruse und Werder sehe ich das aber etwas anders, weil ich glaube, dass es eine besondere Beziehung zwischen ihm und Florian Kohfeldt gibt. Falls Kruse sich eine Rückkehr vorstellen kann, sollte Werder ihn zurückholen. Wenn andere Spieler wissen, dass der Kruse schon da ist, dann fällt es leichter, noch den zweiten, dritten oder vierten Transfer zu tätigen. Die Bremer wussten, dass Kruse wichtig ist, aber sie haben die Folgen seines Abgangs etwas unterschätzt. Warum hat Maximilian Eggestein an der Seite von Kruse solch ein super Jahr gespielt? Weil er sich darauf verlassen konnte: Wenn ich nicht weiß, wohin mit dem Ball, dann spiele ich den Max an. Das hat Eggestein in der abgelaufenen Saison gefehlt, auch wenn das natürlich nicht der einzige Grund für seinen Durchhänger war. Was diese Sicherheit für einen jungen Spieler ausmacht, lässt sich gar nicht in Worte fassen. Du brauchst Leute, die in schwierigen Phasen vorangehen. Und Max ist so jemand.

Zum Abschluss ein Blick in die Zukunft: Mönchengladbach, Hoffenheim, Wolfsburg oder Frankfurt haben sich nach der überstandenen Relegation in der Bundesliga nach oben gearbeitet. Kann Werder einen ähnlichen Weg beschreiten?

Ich traue den Bremern das zu. Sie sitzen im selben Boot wie zwölf andere Bundesliga-­Mannschaften, die den Anspruch haben, im besten Fall um die 50 Punkte zu holen, um vielleicht europäisch dabei zu sein. Die Bremer haben in der Saison 2018/19 gezeigt, dass sie es können. Und die aktuelle Situation auf dem Transfermarkt ist eine große Chance. Wenn man kreativ und schnell ist, kann man derzeit Spieler bekommen, die man sonst nicht bekommen hätte.

Zur Person

Dietmar Hamann (46) spielte unter anderem für die Bayern und Liverpool. Er gewann die Champions League und wurde 2002 zusammen mit Werders jetzigem Aufsichtsratschef Marco Bode und Sportchef Frank Baumann Vize-Weltmeister. Heute ist er Experte des Bezahlsenders Sky.