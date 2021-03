Milos Veljkovic musste verletzt vom Platz. (Kokenge/nordphoto)

Die Auswechslung von Werders Innenverteidiger Milos Veljkovic kurz vor Schluss gegen den VfL Wolfsburg kam überraschend – und sie war von Coach Florian Kohfeldt auch nicht so geplant gewesen. „Es hat ihm in die Adduktoren reingezogen. Er musste runter, weil er keine langen Bälle mehr spielen konnte“, klärte der Trainer auf, warum er ausgerechnet den kopfballstarken Veljkovic vom Platz genommen hatte. Bei der Schlussoffensive mit vielen Standards wäre Veljkovic durchaus ein guter Abnehmer gewesen.

Nun muss der Serbe befürchten, nicht wie geplant zur Nationalmannschaft reisen zu können. Drei Spiele stehen auf dem Program: in Serbien gegen Irland (24. März) und Portugal (27. März) sowie in Aserbaidschan (30.). „Wir müssen die Diagnose abwarten“, meinte Kohfeldt zu den Untersuchungen am Sonntag