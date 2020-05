Werder empfängt Leverkusen am 18. Mai im Weserstadion. (nordphoto)

Werder wollte einen späteren Termin des Bundesliga-Neustarts, und die Deutsche Fußball Liga (DFL) ist den Bremern immerhin ein ganz kleines Stück entgegengekommen. Werder empfängt am Montag, 18. Mai, um 20.30 Uhr Bayer Leverkusen und hat damit das letzte Spiel des Spieltags, der am Sonnabend, 16. Mai, beginnt. „Damit wollen wir der Tatsache Rechnung tragen, dass Werder als einer der letzten Klubs ins Gruppentraining einsteigen konnte“, erklärte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Donnerstagnachmittag nach der Videokonferenz der 36 Profiklubs. Werders Partie gegen Leverkusen war allerdings ursprünglich im März ohnehin schon als Montagsspiel geplant gewesen, ehe sie abgesagt wurde.

Werder hatte sich einen Neustart am 23. Mai gewünscht, doch fand dafür keine Mehrheit. Am Donnerstag in der Liga-Versammlung habe es über den Starttermin keine kontroversen Diskussionen mehr gegeben, berichtete Seifert. „Es war nicht so, dass Werder und der FSV Mainz mit kritischem Nachdruck darauf hingewiesen hätten.“

Seifert stellte klar, dass aus terminlichen Gründen schnellstmöglich wieder begonnen werden müsse. „Die Liga hatte einstimmig beschlossen, die Saison bis zum 30. Juni zu beenden. Es laufen dann viele Verträge aus, und die rechtliche Situation ist nicht endeutig. Es gibt viele Gründe, die Saison bis dahin zu beenden.“ Außerdem müsse einkalkuliert werden, dass eine Mannschaft im Laufe der restlichen Saison möglicherweise zu einem Spiel nicht antreten könne. „Ob nun eine Woche früher oder später angefangen wird, das war die ganze Aufregung nicht wert“, sagte Seifert.

Revierderby zum Auftakt

Der Spielbetrieb in der Bundesliga wird nun mit dem 26. Spieltag fortgesetzt, ein Freitagsspiel gibt es nicht. Der Grund dafür ist laut Seifert, dass die Politik Spiele erst in der zweiten Mai-Hälfte erlaubt. Der 15. Mai, der am Mittwoch als Starttermin kursierte, falle noch in die erste Hälfte des Monats. Am Sonnabend, 16. Mai, finden somit fünf Partien um 15.30 Uhr statt, darunter das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Am Sonnabend um 18.30 Uhr treffen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Am Sonntag folgen zwei Begegnungen und am Montag dann Werders Duell mit Leverkusen.

Die Spielzeit soll bis zum letzten Juni-Wochenende am 27./28. Juni abgeschlossen werden. „Wir halten uns streng an die Vorgaben“, sagte Seifert. „Die Entscheidung der Politik bedeutet für manche Klubs das wirtschaftliche Überleben. Jedem muss klar sein: Wir spielen auf Bewährung. Ich erwarte von jedem, dass er dieser Verantwortung gerecht wird. Unser Konzept kann nur das Ziel haben, Infektionen frühzeitig zu entdecken.“

Bevor es losgeht, müssen sich alle Teams in eine einwöchige Quarantäne begeben. Seifert verkündete zudem, dass die DFL befristet fünf Auswechslungen pro Mannschaft erlauben werde, sollte die Fifa diese Regelung beschließen.

Im Konzept der Saison-Fortsetzung ist der Auf- und Abstieg weiterhin vorgesehen. Die Relegation zwischen dem Tabellen-16. der 1. Liga und dem Dritten der 2. Liga soll ausgespielt werden, wie Seifert erklärte. Einen Termin dafür nannte er nicht. Ob es auch Entscheidungs-Spiele zwischen dem Drittletzten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga geben wird, hängt laut Seifert von einer Entscheidung über einen möglichen Restart in Liga drei ab. Der DFL-Chef erwartet auch, dass „in absehbarer Zeit“ die Halbfinals im DFB-Pokal terminiert werden. Dies obliege jedoch dem Deutschen Fußball-Bund.