Gonzalo Castro spielt seit 2018 für den VfB Stuttgart. (Matthias Balk)

Gonzalo Castro schaffte mit dem VfB Stuttgart den sofortigen Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse und zählt zum Stammpersonal des Neulings. Werder Bremen bescheinigt der 33-Jährige im Gespräch mit unserer Deichstube eine „effektive Spielweise“ nach den durch Trainer Florian Kohfeldt erfolgten Umstellungen. Für Castro ist Ömer Toprak, der frühere Kollege aus Leverkusen, „der Führungsspieler, an dem sich die Kollegen orientieren und aufrichten können.“

Natürlich, weil es der Beleg dafür ist, dass wir gut gearbeitet haben - übrigens auch schon in der letzten Saison beim sofortigen Wiederaufstieg aus der 2. Liga. Es war in dieser Form nicht zu erwarten, dass wir so früh mit dem Abstiegskampf praktisch nichts mehr zu tun zu haben. Es ist sehr erfreulich, dass wir so rechtzeitig dafür gesorgt haben, dass wir in Ruhe weiterarbeiten können.

Nein, weil wir uns gut präsentiert haben, in jeder Hinsicht gefestigt waren. Dazu kommt eine überragende Moral und eine optimale Zusammenarbeit mit dem Trainerteam. Wir haben eine klare Vorstellung, wie wir in der Bundesliga auftreten wollen und wie wir unsere Spielidee umsetzen möchten.

Sicherlich. Mit unseren schnellen Außenspielern im Kader können wir entsprechend agieren. Wobei ich betonen möchte: Bei aller Attraktivität der Spielweise kommt es letztlich auf den Erfolg an, es müssen Punkte gesammelt werden. Das ist uns zum Glück gelungen.

Wir haben in der Tat das eine oder andere Spiel unnötigerweise aus der Hand gegeben, so auch Punkte verschenkt. Doch es ist nun mal nicht zu ändern. Und: Nun dem nachzutrauern wäre ein Meckern auf hohem Niveau.

Sie haben einiges geändert in dieser Saison, agieren oft mit einer Fünferkette. Damit sind sie erfolgreich und haben so die Grundlage gelegt, um den Klassenerhalt zu schaffen. Werder spielt sehr effektiv.

Natürlich kommen nach unseren bisherigen Ergebnissen nun diese Fragen auf. Wir wollen aber weiter von Spiel zu Spiel denken und uns als Mannschaft weiterentwickeln.

Wir hätten in dieser Partie nach dem frühen Platzverweis für die Bayern anders auftreten müssen. Das wissen wir, und das haben wir eingehend analysiert. Doch diese Niederlage gegen die Münchner, für mich momentan die beste Mannschaft der Welt, wirft uns nicht aus der Bahn.

Jeder Verletzte ist ein Verlust, doch wir besitzen einen breiten Kader. Die Jungen, die hinten dran stehen, können einspringen. Ich vertraue ihnen.

Ich mag das Wort Anführer nicht, doch es ist schon so, dass ich diese Rolle gerne einnehme. So sieht es auch wohl unser Trainer, sodass er mich zum Spielführer gemacht hat. Ich verstehe meine Aufgabe so: Ich will mit meiner Erfahrung für die Jungen da sein, wenn sie mich brauchen und um Rat fragen – gerade auch in Zeiten, wenn es nicht so gut läuft.

Ömer hat auf jeden Fall das Zeug dazu. Er war leider häufig verletzt, was ihn aus dem Rhythmus gebracht hat. Doch in der Rückrunde spielt er regelmäßig - und er hat sich stabilisiert. Ömer ist nun der Führungsspieler, der die Richtung vorgibt und an dem sich die Kollegen orientieren und aufrichten können.

Mehr zum Thema Werder-Abwehrchef Toprak jagt sich selbst „Klar spornt mich das an“ Werder-Verteidiger Ömer Toprak zeigt, warum Sportchef Baumann ihn unbedingt verpflichten wollte. Der 31-Jährige hat seinen Torrekord eingestellt - und auch seine ... mehr »

Die Gespräche laufen. Der Club und ich, wir sehen es entspannt. Beide Seiten machen sich keinen großen Druck.

Mindestens ein Jahr noch zu spielen, das bekomme ich hin.

Es hat nicht sollen sein, es hatte Gründe. Mein Wunsch hat sich insofern nicht realisieren lassen, doch ich bin auch so mit meiner Karriere sehr zufrieden.

Damit halte ich mich nicht auf. Dinge, die in der Vergangenheit liegen und nicht mehr zu ändern sind, beschäftigen mich nicht.

Wir werden uns nach den Vorgaben richten. Ich hoffe, dass ein solches Quarantäne-Trainingslager nicht notwendig sein wird.

Wenn es so ist, wie man hört und liest, wenn die Zustände in Katar so sind wie beschrieben in Bezug auf die Menschenrechte, ist es sicherlich diskussionswürdig, dort eine Weltmeisterschaft zu spielen. Doch ich stimme Joshua Kimmich zu: Das kommt alles zehn Jahre zu spät.

Der Profifußball ist durch Corona stark beeinträchtigt. Zum Glück konnten wir spielen, leider ohne Zuschauer, ansonsten wäre das Modell kollabiert. Ich sehe auch den schmalen Grat, auf dem sich der Profifußball bewegt. Mein Eindruck, nachdem ich über ein Jahrzehnt das Geschäft erlebt habe: Der Fußball darf den Kontakt zu den Fans nicht verlieren.