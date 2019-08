Werder-Trainer Florian Kohfeld ging beim Pflichtspielauftakt in die neue Saison keinerlei Risiko ein und stellte gegen Fünftligist Atlas Delmenhorst die bestmögliche Startelf auf den Platz. Vor Jiri Pavlenka verteidigten Theo Gebre Selassie, Christian Groß, Niklas Moisander und Marco Friedl; Groß und Friedl ersetzten dabei die verletzten Sebastian Langkamp und Ludwig Augustinsson. Nuri Sahin spielte auf der Sechs, Maximilian Eggestein und Davy Klaassen auf den Halbpositionen. Den Angriff bildeten Yuya Osako, Milot Rashica und etwas überraschend Joshua Sargent. Der Amerikaner bekam den Vorzug vor Niclas Füllkrug.

Gegen Delmenhorsts tiefes Abwehrpressing im 5-4-1 oder gar mit einer Sechserkette in der letzten Linie rückte Werder im eigenen Ballbesitz mit allen Feldspielern in die gegnerische Hälfte auf, Moisander und Groß sicherten gegen die einzige Spitze der Gastgeber wenige Meter vor der Mittellinie ab. Werder hatte ohne Pressingdruck keinerlei Probleme im tiefen Aufbau und brachte recht schnell Sahin und Eggestein ins Spiel - während sich Klaassen schon etwas weiter vorne aufhielt und sich aus dem vorbereitenden Passspiel weitgehend heraus hielt.

So variabel wie möglich

Werder versuchte von Beginn an so variabel wie möglich zu bleiben und sich erst gar nicht auf das einzulassen, was der Underdog wohl haben wollte: Direkte Duelle und Zweikämpfe. Stattdessen passte Werder schnell und präzise und brachte Delmenhorst so gut ins Laufen. Im massiv besetzten Zentrum gab es die typischen Werder-Bewegungen der Angreifer zu sehen, viele gegengleiche Läufe und angedeutete Sprints in die Tiefe, die Atlas immer wieder nach hinten drückten und so ein wenig Platz zwischen den Linien verschaffte.

Die Positionswechsel zwischen Osako, Sargent und Rashica, die sich die Zehner/Mittelstürmer-Position teilten, nutzten diese Räume. Am auffälligsten verrichtete Osako den Job, der sich immer wieder im richtigen Moment nach hinten absetzte und so zwischen den beiden doch recht eng gestaffelten Abwehrketten des Gegners zeigen und schnell drehen konnte.

Werder zog den Gegner gut im Zentrum zusammen, um dann gerade in der Anfangsphase immer wieder schnell herauszuverlagern und den Angriff über die Flügel fortzusetzen. Gebre Selassie und Friedl standen dafür sehr hoch, fast wie zusätzliche Flügelangreifer und versuchten es - auch das offenbar eine Folge der enormen Präsenz im Zentrum und damit letztlich auch im Strafraum - mit recht vielen Flanken. Der sehr hoch postierte Gebre Selassie bot Sahin und Moisander auch immer die Chance, mit einem Tiefenlauf einen Ball hinter die Kette zu chippen, was beim Führungstreffer auch prompt genutzt wurde. Moisander nutzte die ungewohnte Freiheit und den Platz vor sich zum Andribbeln und für Diagonalbälle und war so etwas wie Werders Quarterback.

Absicherung funktioniert nicht immer

Gegen den Ball agierte Werder in einem hohen Mittelfeldpressing und schob im 4-4-2 seine Pressingspitzen, in der Regel Osako und Klaassen, sehr direkt und aggressiv auf den Ball raus. Gegen den in allen Belangen unterlegenen Gegner blieb dabei ein überschaubares Risiko, weil Delmenhorst schlicht nicht in der Lage war, mehr als drei Zuspiele aneinanderzureihen und der Ball jeweils nach wenigen Sekunden auch schon wieder weg war. Werder dominierte deshalb wie nicht anders zu erwarten Ball und Gegner, hatte zur Pause schon 82 Prozent Ballbesitz und 14:1 Torschüsse, die Treffer wurden per Chipball, nach einem Standard, nach einem Angriff durchs Halbfeld und nach einem Steckpass durchs Zentrum erzielt. Im Prinzip traf Werder also auf alle erdenkliche Arten aus dem geordneten Spiel.

Lediglich das Absichern nach einem Ballverlust war zweimal wackelig: Erst geriet Werder nach einer eigenen Ecke in eine Unterzahlsituation nach einem Atlas-Konter, dann setzte sich ein anfänglich schlampiges Pressing in der Art fort, dass Werder bei den Delmenhorster Pässen danach jeweils einen Tick zu spät dran war und sowohl den Zugriff als auch die Chance, den Gegner einfach zu foulen verpasste - und damit auch das überflüssige Gegentor kassierte.

Kaum Rückschlüsse möglich

In der zweiten Halbzeit probierte Kohfeldt angesichts des sicheren Vorsprungs ein paar Dinge aus, stellte Eggestein nach Friedls Auswechslung auf die linke Verteidigerposition und den eingewechselten Möhwald dafür auf die Acht. Später wechselte Werder vom 4-3-3 in ein 4-4-2 mit der Raute im Mittelfeld, mit Rashica und Füllkrug als Angreifer, sowie Claudio Pizarro als Zehner - der dann auch die letzten beiden Tore zum standesgemäßen Erfolg beisteuerte.

Werder bekam ein Trainingsspiel mit Wettkampfcharakter vor eigenem Publikum serviert und nutzte diese zusätzliche Generalprobe vor dem Bundesligastart. Kohfeldts Mannschaft zeigte schon sehr viel von ihrem Offensivrepertoire und hatte sehr gute Momente im Gegenpressing. Das Gegentor gegen einen mit dem Ball komplett überforderten Gegner darf in der Art - flach durchgespielt vom gegnerischen Sechzehner bis vor Werders Tor - aber nicht fallen. Der Pokalsieg bleibt letztlich aber ein Muster ohne großen Wert, Rückschlüsse auf das anstehende Duell in der Liga gegen Fortuna Düsseldorf sind kaum zulässig.