Die ersten Spieltage der Bundesliga sind terminiert. Wie die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch mitteilte, geht es für Werder am Sonnabend, 17. August, los. Zur klassischen Anstoßzeit um 15.30 Uhr treffen die Bremer dann im Weserstadion auf Fortuna Düsseldorf.

Weiter geht es mit einem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Sonnabend, 24. August, um 15.30 Uhr. Am dritten Spieltag tritt Werder dann erstmals am Sonntag an und empfängt den FC Augsburg am 1. September um 15.30 Uhr. Danach folgt eine Länderspielpause, ehe es für die Bremer zum FC Union Berlin geht (Sonnabend, 14. September, 15.30 Uhr). Zu Hause gegen RB Leipzig (21. September, 18.30 Uhr) und auswärts gegen Borussia Dortmund (28. September, 18.30 Uhr) wird dann jeweils am Sonnabendabend gespielt.

Die ersten sechs Spieltage im Überlick

1. Spieltag, Sonnabend, 17.08.2019, 15.30 Uhr: SV Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf

2. Spieltag, Sonnabend, 24.08.2019, 15.30 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen

3. Spieltag, Sonntag, 01.09.2019, 15.30 Uhr: SV Werder Bremen - FC Augsburg

4. Spieltag, Sonnabend, 14.09.2019, 15.30 Uhr: 1. FC Union Berlin - SV Werder Bremen

5. Spieltag, Sonnabend, 21.09.2019, 18.30 Uhr: SV Werder Bremen - RB Leipzig

6. Spieltag, Sonnabend, 28.09.2019, 18.30 Uhr: Borussia Dortmund - SV Werder Bremen