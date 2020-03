Werder hat ein neues Sportangebot für alle Fans und Mitglieder parat. (nordphoto)

Marie-Louise Eta darf das tun, was vielen Kindern meist verboten wird. Sie kickt mit einem Fußball im Wohnzimmer. Ziemlich lange sogar, und einen Freund hat sie auch noch dabei. Zugegeben, ein wenig gestellt ist die Szene dann doch. Werders frühere Bundesliga-Spielerin und heutige U14-Trainerin ist längst kein Kind mehr, die gemütliche Stube eine Kulisse im Weserstadion und ihr Mitstreiter heißt Ludwig Voss, der ist Werders Ballschulkoordinator Kita und Schule. Fertig ist Folge eins eines neuen Projekts, das die Bremer am Mittwoch gestartet haben. In Zeiten des Coronavirus soll ein digitales Sportangebot die derzeit eingeschränkten Aktiven aller Altersschichten fit halten. Und bei Laune.

„Es gibt bereits erste Vereine und Initiativen in Deutschland, die es eindrucksvoll vorgemacht haben, wie man trotz Kontaktverbot und schulfreier Zeit, zahlreiche Kinder und Jugendliche in den eigenen vier Wänden in Bewegung bringt„, sagte Florian Kohfeldt, der als Chefcoach der Bundesliga-Profis derzeit ebenfalls einige Schwierigkeiten bei der täglichen Arbeit zu meistern hat. “Auch wir möchten unseren Teil dazu beitragen, für mehr Sport zu sorgen und Menschen zu bewegen.“

Werder bietet deshalb ab sofort auf seinem Youtube-Kanal kostenlose Mitmach-Videos an. Marie-Louise Eta und Ludwig Voss versorgen bei der Premiere die Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren, zeitnah sollen Angebote für alle weiteren Altersklassen folgen. Um die Erwachsenen werde sich beispielsweise Werders Profi-Athletiktrainer Günter Stoxreiter mit einem zehnminütigen „Full-Body-Workout“ kümmern, möglicherweise gibt es sogar prominenten Besuch. „Geplant ist, dass wir natürlich auch unsere Profis in dieses Projekt einbinden, denn wir wissen um ihre Strahlkraft“, sagte Klub-Präsident Hubertus Hess-Grunewald. „Dadurch wollen wir auch zeigen, dass der gesamte Verein hinter diesem Projekt steht. Und natürlich ist es noch motivierender, wenn ein Profi die Übungen mit- und vormacht.“

Zuletzt hatten die Basketballer von Alba Berlin mit einer ganz ähnlichen Reihe für Aufsehen gesorgt, nun zieht Werder nach einem intensiven Austausch mit den Hauptstädtern als erster Fußballverein in Deutschland nach. „Dieses Programm ist nichts Künstliches. Es ist authentisch das, was die Trainer den Kindern und Leistungsmannschaften auch sonst mitgeben“, sagt Hess-Grunewald. „So ist die Idee entstanden, auch für andere Altersgruppen Trainingsangebote zu schaffen. Wir haben versucht, das breit aufzustellen, weil es bei uns eine breite Kompetenz gibt. Die Planung ist, dass wir montags, mittwochs und freitags in die Ausstrahlung kommen und für alle Zielgruppen Angebote schaffen.“

Die Berliner Korbjäger hatten bundesweit viel Lob für ihre Videos bekommen, nun könnten auch die Bremer zusätzliche Pluspunkte auf der Beliebtheitsskala sammeln. Ein guter Werbeeffekt in Zeiten, in denen sich grundsätzlich erst einmal nur schwer für das eigene Produkt werben lässt. Hubertus Hess-Grunewald hebt jedoch hervor, dass dieses Anliegen nicht wirklich im Vordergrund stehe. „Werder ist ohnehin im Bereich der gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung der führende Klub in Deutschland“, sagte er. „Wenn wir nun aber noch mehr Nachahmer finden, weitere Bundesliga-Klubs diesem Positivbeispiel folgen und die Strahlkraft des Fußballs nutzen, dann würden wir uns sehr freuen.“