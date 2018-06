Der Spielplan für die kommende Bundesliga-Saison steht fest: Am Freitagmittag veröffentlichte die Deutsche Fußball-Liga die Reihenfolge, in der die 18 Erstligisten gegeneinander antreten werden. Den Auftakt macht aus Bremer Sicht ein Heimspiel: Am ersten Spieltag (24. bis 26. August) geht es gegen Hannover 96. Am 2. Spieltag geht es für Werder auswärts gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt weiter. Am dritten Spieltag folgt das nächste Heimspiel gegen Aufsteiger Nürnberg, am vierten Spieltag geht es nach Augsburg. Die ersten fünf Spieltage komplettiert das Heimspiel gegen Hertha BSC.

Die Werder-Spiele in der Übersicht:

1. Spieltag: SV Werder Bremen – Hannover 96

2. Spieltag: Eintracht Frankfurt – SV Werder Bremen

3. Spieltag: SV Werder Bremen – 1. FC Nürnberg

4. Spieltag: FC Augsburg – SV Werder Bremen

5. Spieltag: SV Werder Bremen – Hertha BSC

6. Spieltag: VfB Stuttgart – SV Werder Bremen

7. Spieltag: SV Werder Bremen – VfL Wolfsburg

8. Spieltag: FC Schalke 04 – SV Werder Bremen

9. Spieltag: SV Werder Bremen – Bayer 04 Leverkusen

10. Spieltag: FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen

11. Spieltag: SV Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach

12. Spieltag: Freiburg – SV Werder Bremen

13. Spieltag: SV Werder Bremen – FC Bayern München

14. Spieltag: SV Werder Bremen – Fortuna Düsseldorf

15. Spieltag: Dortmund – SV Werder Bremen

16. Spieltag: SV Werder Bremen – TSG Hoffenheim

17. Spieltag: RB Leipzig – SV Werder Bremen

Hier geht es zum vollständigen Spielplan bei "Bundesliga.com".