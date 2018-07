Die Werder-Fans hatten sich bereits gefreut, dass die neue Saison mit einem Heimspiel beginnt. Nun steht fest, dass das kleine Nordderby gegen Hannover 96 am Sonnabend, 25. August, um 15.30 Uhr im Weserstadion angepfiffen wird. Die erste Auswärtshürde bei Eintracht Frankfurt muss dann eine Woche später (1. September) ebenfalls um 15.30 Uhr genommen werden.

Anschließen steht bereits die erste Länderspielpause an, die Rückkehr in den Bundesliga-Alltag dauert für die Werder-Profis dann ein wenig länger: So treffen die Bremer am 3. Spieltag erst am Sonntag (16. September) um 15.30 Uhr zu Hause auf den 1. FC Nürnberg. Sechs Tage später (22. September) geht es für die Grün-Weißen an einem Sonnabend beim FC Augsburg um die nächsten drei Zähler (15.30 Uhr).

Kurz darauf folgt bereits die erste englische Woche. Am Dienstag, 25. September, empfangen die Bremer den Hauptstadtklub Hertha BSC um 18.30 Uhr zu einer Partie unter Flutlicht. Bereits am folgenden Sonnabend heißt der Gegner auswärts VfB Stuttgart (15.30 Uhr).