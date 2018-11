Platz sieben in der Bundesliga, das dritte kleine Plus in Folge im Etat, der Trainer hat Erfolg, der Sportchef macht einen guten Job, der Präsident ohne Gegenstimme wiedergewählt – alles super bei Werder. Oder? Die Antwort lautet: Jein. Kein Zweifel: Werder ist im Herbst 2018 sportlich deutlich besser aufgestellt als in den Jahren zuvor um diese Zeit.

Diesmal hat Werder kurz vor der Mitgliederversammlung keinen Trainer entlassen und von Abstiegskampf ist nicht die Rede. Aber auch wenn es jetzt besser läuft: Bis Werder wieder ein Stammgast in der oberen Tabellenhälfte sein kann, wird es dauern. Die aktuelle Mini-Krise mit nur einem Punkt aus vier Spielen gibt einen Eindruck davon, dass Fußball-Mannschaften Zeit zum Wachsen brauchen.

Wie sehr Werder weiter aufs Geld schauen muss, zeigt der Ärger der Verantwortlichen über die eine Million Euro, die man vorsorglich beiseite legen muss, sollte sich Werder demnächst an Polizeikosten beteiligen müssen. Eine Million mag im globalen Fußball-Business kleines Geld sein, für Werder ist es viel.

Dass das Thema Stadionname ein Dauerbrenner bleibt, hat damit zu tun, dass Werder Geld braucht. Werder kann es sich schlicht nicht leisten, langfristig auf diese potenzielle Einnahmequelle zu verzichten. Und ein drittes: Damit der Ausbau des Leistungszentrums in der Pauliner Marsch Wirklichkeit werden kann, ist die Hilfe der Stadt unerlässlich. Alles super bei Werder? Einiges, aber nicht alles. Werder steht im Herbst 2018 erst am Anfang.