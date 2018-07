Der SV Werder steigt in den E-Sport ein – das gab der Verein am Dienstagmittag bekannt. Ab Herbst 2018 werden die Bremer mit professionellen Spieler, sogenannten Gamern, bei Wettkämpfen in der Fußballsimulation „Fifa“ an den Start gehen. Um welche Spieler es sich handelt, teilte der Verein nicht mit. Eine Ausweitung auf andere, fußballferne E-Sport-Titel ist derzeit offenbar nicht geplant.

„Wir haben uns schon länger intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und sind davon überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, mit dem E-Sport-Engagement ein relevantes Zukunftsfeld zu betreten“, wird Werders Klubchef Klaus Filbry in einer Pressemitteilung zitiert. „Für uns ist dieses Engagement eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass Tradition zwar ein Markenzeichen ist, damit aber nicht einhergehen muss, stehen zu bleiben.“

Das nötige Wissen über die weltweite E-Sport-Szene soll der künftige Partner Stark E-Sports einbringen. Die Agentur mit Sitz in Bochum, die unter anderem auch die E-Sport-Aktivitäten von Hertha BSC, dem VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04 begleitet, unterstützt Werder unter anderem beim Teammanagement und der Betreuung der Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter oder Instagram.

Auch Wiesenhof macht mit

Zudem steigt der langjährige Trikotsponsor Wiesenhof ebenfalls mit in den Digitalsport ein. Werder präsentierte das Unternehmen am Dienstag als Hauptpartner für die künftige E-Sport-Sparte. Auf wie viele Jahre diese Partnerschaft ausgelegt ist und wie viel Geld Wiesenhof in den E-Sport investieren wird, ist nicht bekannt.

In der E-Sport-Szene hatte es schon länger Gerüchte um einen möglichen Einstieg der Bremer gegeben. Verständlich, denn die Branche boomt, und immer mehr Bundesligisten haben sich zuletzt vom grünen Rasen auch an den virtuellen Sport herangetastet. Vorreiter war 2015 der VfL Wolfsburg, der als erster Bundesligist eine eigene E-Sport-Abteilung gründete. Die Niedersachsen gehören inzwischen bei der Fußball-Simulation „Fifa“ zu den Topadressen in Deutschland. Auch Schalke ist dick im Geschäft.

Apropos: Der E-Sport wächst und wächst. Im vergangenen Jahr kam die Szene allein in Deutschland auf einen Gesamtumsatz von fast 33 Millionen Euro. Laut einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers dürfte sich der Umsatz bis 2021 sogar auf knapp 90 Millionen Euro verdreifachen – das wäre ähnlich viel wie die Deutsche Eishockey Liga (DEL) oder die Basketball-Bundesliga (BBL) derzeit pro Jahr erlösen. Kein Wunder, dass auch Werder von diesem Wachstum profitieren möchte.