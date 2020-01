Die Blaskapelle spielte wieder einmal groß auf, Tim Wiese wurde mit allerlei Sprechchören gefeiert und Ailton sorgte mit großen Gesten für ein bisschen Drama. Es war also eigentlich alles wie immer beim Oldenburger Hallenturnier der Traditionsmannschaften. Und doch gab es da dieses eine Thema, das ständig durch den Raum schwebte: Der Abstiegskampf von Werders Bundesliga-Team beschäftigte nicht nur zahlreiche Fans in der Halle, auch die Ex-Profis zeigten, wie sehr sie sich um ihren ehemaligen Verein sorgen.

„Ich weiß, wie schwer es ist, wenn du im Abstiegskampf bist. Jeder will, aber es klappt einfach nicht“, sagte beispielsweise Petri Pasanen. „Es ist traurig, wenn man das so sieht“, meinte Tim Wiese. „Werder verfällt wieder ein bisschen in den Trott der letzten Jahre, in die damalige Zeit unter Viktor Skripnik. Es war manchmal wirklich erschreckend, wie gespielt wurde.“ Und auch Dieter Burdenski konnte nicht so richtig glauben, was ihm die Tabelle nun schon seit einigen Wochen zeigt. „Das war für mich überraschend. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Mannschaft solche Probleme bekommt“, sagte der Ex-Keeper. „Ich denke nicht, dass sie absteigen wird, aber sie hat einen Denkzettel bekommen. Und das ist vielleicht auch ganz gut so.“

Pasanens schöne Erinnerungen

In Zeiten, in denen es nicht so gut läuft, sind es vor allem die Erinnerungen an gute Momente, die den unschönen Ist-Zustand für viele Fans ein wenig erträglicher machen. Das bekam in Oldenburg auch Petri Pasanen zu spüren. „Ich hatte super sieben Jahre hier“, sagte er. „Ich bin nicht der größte Star, aber die Leute haben mich nicht vergessen.“ Und so huschte manchem Betrachter an diesem Abend durchaus der scherzhafte Wunsch über die Lippen, dass der mittlerweile 39-jährige Finne doch vielleicht genau der richtige Mann wäre, um Werders wackelige Defensive ein bisschen zu stabilisieren. Pasanen glaubt den Grund für die Zuneigung gut zu kennen. „Vom Charakter her habe ich immer zu Werder gepasst“, sagte der einstige Innenverteidiger, der mittlerweile in seiner Heimat als TV-Experte bei Champions-League-Übertragungen arbeitet. „Nicht nur zum Verein, auch zur ganzen Stadt. Ich war zu allen immer ehrlich, das schätzen die Menschen hier im Norden.“

Noch mehr schätzen sie es allerdings, wenn ihr Lieblingsklub gewinnt. In der Hinrunde ist das bekanntlich nicht allzu häufig vorgekommen. Und auch beim Traditionsturnier wurden die Zuschauer erst einmal nicht verwöhnt. Das erste Gruppenspiel gegen Borussia Dortmund ging gleich einmal mit 3:5 verloren. Besser lief es kurz darauf, als Publikumsliebling Ailton und Ivan Klasnic einen 2:1-Erfolg gegen Twente Enschede herausschossen und somit den Weg ins Halbfinale ebneten. Dort gab es beim 4:3 gegen die Weisweiler-Elf von Borussia Mönchengladbach die beste Leistung – inklusive sehenswertem Siegtreffer von Pekka Lagerblom. Im Endspiel war dann der VfB Oldenburg allerdings beim 1:4 zu stark.

Wieses Wunder

Die Fans freuten sich trotzdem, endlich mal wieder ein paar positive grün-weiße Nachrichten. Geht es nach Tim Wiese, folgt spätestens in ein paar Monaten die nächste. „Werder steigt nicht ab“, betonte die ehemalige Nummer eins im Bremer Tor. „Das wäre ein Wunder.“ Bekanntlich hat es aber schon allerlei Wunder an der Weser gegeben, im Jahr 2020 geht es nun allerdings darum, dass es dieses Mal kein blaues wird. Wie genau das gelingen soll? „Es müssen jetzt alle an einem Strang ziehen“, sagte Wiese. „Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob noch etwas Neues kommt zur Rückrunde. Es ist nämlich nicht mehr der Fußball, den Werder noch im letzten Jahr gespielt hat.“

Genau an diesem Punkt kommt auch Krisztian Lisztes ins Spiel. Der Ungar holte mit Werder 2004 das Double, nach eigenen Angaben seien die vier Jahre mit dem W auf dem Trikot „die schönste Zeit meiner Karriere“ gewesen. Und so leidet der Mittelfeldspieler, der früher quirlig in der Zentrale unterwegs war, aktuell auch kräftig mit. Vor allem vermisst er einen Profi. „Ich finde es wirklich sehr schade, dass Werder im Sommer einen Spieler wie Max Kruse nicht halten konnte“, sagte Lisztes. Ohne ihn sehe man deutlich, woran es mangelt. „Deshalb kann ich jetzt nur noch die Daumen drücken.“

Klasnic vertraut Kohfeldt

Ähnlich geht es Ailton, der ebenfalls aus der Ferne sämtliches Glück in seine frühere Heimat schickt. „Ich vertraue Werder, der ganzen Mannschaft und dem Trainer“, sagte er. „Ich hoffe, dass alle jetzt eine sehr gute Vorbereitung zeigen werden. Alle sollten jetzt etwas mehr arbeiten, sich mehr konzentrieren und mehr Herz zeigen.“ Für seinen ehemaligen Sturmpartner Ivan Klasnic ist vor allem eine Personalie ganz wichtig. „Ich hoffe erst einmal, dass Werder am Trainer festhält“, sagte der Kroate mit Blick auf Florian Kohfeldt. „Aber das Team benötigt auf jeden Fall auch zwei bis drei Verstärkungen.“ Wo definitiv etwas passieren müsse? „Auf jeden Fall in der Mitte“, meinte Klasnic, für den aber ebenfalls jetzt schon feststeht: „Werder steigt auf keinen Fall ab.“ Diesen Gedanken hat auch Dieter Burdenski, der zugleich aber zittrige Wochen befürchtet. „Es kommt mit Düsseldorf gleich ein Spiel, das gewonnen werden muss“, sagte er. „Wenn das nicht klappt, weiß ich nicht, ob die Spieler die Nerven haben, um die Situation gut abzuwickeln.“