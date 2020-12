Jubel bei Werder nach dem späten Siegtor in Mainz. (nordphoto)

Niemand hat behauptet, dass diese Saison ein Spaß wird. Und bislang war sie das auch selten. Da tun Erlebnisse wie in Mainz doppelt gut. Tabellarisch und seelisch. Die große Freude, die Erleichterung über das Ende der Sieglos-Serie sind berechtigt. Der märchenhafte Einstand von Torschütze Eren Dinkci vertuscht jedoch ein wenig, dass die Bremer auch in diesem Spiel lange Zeit wieder ziemlich harmlos waren. Es hat nicht viel gefehlt und es wäre erneut über eine vertane Chance diskutiert worden.

So aber hat Werder eine wichtige Weiche gestellt. Vielleicht nicht für eine rosige Zukunft, aber zumindest in eine Richtung, die etwas mehr Ruhe garantiert. Die drei bislang schwächsten Teams der Liga hat die Kohfeldt-Elf bezwungen. Wenn sie gewinnen musste, hat sie es getan. Womöglich ist genau das der bislang größte Erfolg einer Mannschaft, die noch immer auf einem brüchigen Fundament unterwegs ist. Aber Siege wie diese, und seien sie noch so glücklich, festigen den Stand. Und vielleicht kommt demnächst auch der Spaß zurück.