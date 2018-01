Nach dem Unentschieden gegen Hertha gab es noch einen personellen Paukenschlag bei Werder. Der Verein teilte mit, dass Verteidiger Lamine Sané freigestellt wurde. Der 30-Jährige sei dem Training an zwei Tagen unentschuldigt fern geblieben, hieß es zur Begründung.

„Lamine hat eine Grenze überschritten. Er hat sich nicht so professionell verhalten, wie wir es von einem Bundesliga-Profi erwarten. Dies haben wir ihm deutlich mitgeteilt und ihm signalisiert, dass er bis auf Weiteres nicht mehr Teil des Bundesliga-Kaders ist“, wird Sportchef Frank Baumann in einer Mitteilung des Klubs zitiert. „In unserer Situation und vor so einem wichtigen Spiel habe ich kein Verständnis dafür, dass ein Spieler seine individuellen Interessen über den Erfolg der Mannschaft stellt.“ Werder teilte mit, dass Sané nun vom Verein die Möglichkeit erhalte, "seine persönliche sportliche Zukunft zu klären". Die Zeichen stehen also auf Abschied. "Wir streben einen Wechsel von Sané bis zum Transferschluss am Mittwoch an und sind schon mit ein, zwei Klubs in Kontakt", erklärte Baumann.

Offiziell hatte der Klub bisher angegeben, Sané sei grippekrank und habe deswegen die Einheiten sowie das Hertha-Spiel verpasst. „Vor einem so wichtigen Spiel wie gegen Hertha wollten wir diese Unruhe vermeiden. Mit der Mannschaft hatten wir bereits am Freitag über die Entscheidung gesprochen“, sagte Baumann. Nach seinen Angaben war Sané zunächst tatsächlich grippekrank, erschien dann aber am Donnerstag und am Freitag nicht zu Terminen. Kurioserweise stand sein Dienstwagen während der Abwesenheit mehrere Tage auf einem Parkplatz am Bremer Flughafen. Seit Freitagmittag parkte das Auto nicht mehr dort. Sané saß zuletzt nur auf der Bank und war unzufrieden, auch weil er noch auf eine WM-Teilnahme mit dem Senegal hofft. (mw)