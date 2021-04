Spätestens bis Dienstag soll entschieden sein, ob der 38-jährige Florian Kohfeldt weiter Trainer bei Werder bleibt. (Andreas Gumz)

Dem großen Schweigen folgten viele Erklärungen, aber noch keine Lösung: Der SV Werder Bremen hat nach sieben Pleiten am Stück und dem tiefen Fall in den Abstiegssumpf seinen Chefcoach Florian Kohfeldt öffentlich infrage gestellt. Eine Antwort, ob der 38-Jährige weiter Trainer bleibt, soll es frühestens am Montag, spätestens am Dienstag geben. Am Freitag steht das nächste Pflichtspiel im DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig an. In der Bundesliga geht es erst am 8. Mai mit dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen weiter.

„Wir wollen uns nicht treiben lassen, weil es eine extrem wichtige Entscheidung ist“, betonte Sportchef Frank Baumann in einer Medienrunde, nachdem er am Samstag nach der 1:3-Pleite beim 1. FC Union Berlin noch jede Stellungnahme verweigert hatte. Derweil leitete Kohfeldt am Sonntagvormittag das Training der Reservisten und stand am Nachmittag der Geschäftsführung Rede und Antwort. Am Abend war dann noch eine große Runde mit dem Aufsichtsrat geplant.

„Wir werden die nächsten Stunden und Tage nutzen, um zu bewerten, ob es in dieser Konstellation mit Florian weitergeht, was durchaus möglich ist, oder ob wir noch mal etwas verändern“, sagte Baumann am Sonntagmittag.

Der Sportchef verwies darauf, dass Kohfeldt schon mehrfach ganz schwierige Situationen mit Werder gemeistert habe – erstmals bei seinem Einstieg 2017, als die Mannschaft ganz unten stand, dann in der vergangenen Katastrophensaison, als fast alles schief gelaufen war. „Die Überzeugung in Florian brauchen wir nicht nochmal zu dokumentieren“, betonte Baumann. Aber: Es gebe „keine Nibelungentreue“. Die Frage sei, so der Sportchef, „ob Florian auch für die aktuelle Situation der Richtige ist“.

Noch steht Werder über dem Strich. Doch drei Spieltage vor Schluss ist der Vorsprung auf den Relegationsplatz (1. FC Köln) auf einen Punkt geschmolzen. Und Hertha BSC hat als Tabellenvorletzter aufgrund einer Corona-Quarantäne der ganzen Mannschaft drei Partien weniger ausgetragen und auch nur vier Punkte Rückstand auf die Bremer. „Die Ausgangslage ist besser als vor einem Jahr“, betonte Baumann trotzdem ausdrücklich. Damals musste Werder einen Rückstand aufholen. Aber der Sportchef gestand auch, „dass der Trend komplett gegen uns spricht“. Was bei sieben Pleiten am Stück fast noch etwas milde ausgedrückt ist – vor allem auch angesichts des schlappen Auftritts in Berlin.

Nach einer destruktiven, aber immerhin defensiv stabilen Leistung leistete sich das Team nach der Pause einen 17-minütigen Blackout, schenkte Joel Pohjanpalo einen Dreierpack (50., 53., 67.). Das 1:3 von Theodor Gebre Selassie (82.) war nur noch Ergebniskosmetik. „Die Leistung war der Situation nicht angemessen“, schimpfte Kohfeldt nach der Partie und Baumann legte einen Tag später nach: „Die Spieler sind diejenigen, die für die Leistung gestern, aber auch in den letzten Wochen verantwortlich sind. Die Jungs wollen, haben eine sehr hohe Identifikation mit unserem Verein. Aber uns hat dieser unbändige Wille und das komplette Aufopfern gefehlt.“

Genau das fordert Kohfeldt seit Wochen, findet jedoch offenbar immer weniger Gehör. Das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft sei aber absolut intakt, behauptete Baumann. Trotzdem will der Sportchef gemeinsam mit seinem Leiter Profi-Fußball Clemens Fritz und Teammanager Tim Barten noch einmal ganz genau in die Mannschaft hineinhören.

Noch wichtiger dürften aber die Gespräche mit Kohfeldt selbst sein. In Berlin hatte der Coach den Eindruck vermittelt, nicht mehr die volle Überzeugung sowie die Kraft für die Wende zu haben, und die Vertrauensfrage gestellt: „Ich werde garantiert nicht weglaufen. Allerdings sage ich auch, dass, wenn jemand das Gefühl hat, dass es mit einer anderen Person besser geht und es einen neuen Impuls braucht, man mir das sagen und mit mir besprechen soll. Denn es geht am Ende nur um Werder Bremen, um nichts anderes.“ Als einen Hilferuf oder eine Bitte um Erlösung interpretierte Baumann dies aber nicht. Nach solchen Tiefschlägen sei es normal, dass ein Trainer auch mal niedergeschlagen sei. Kohfeldt habe vor fast genau einem Jahr nach der Pleite in Mainz, die eigentlich den Abstieg besiegelt hatte, bewiesen, wieder aufstehen zu können. Das traue er ihm auch jetzt wieder zu.

Trotzdem verzichtete der Sportchef darauf, die Vertrauensfrage klar zu beantworten. Es gibt eben noch weitere Komponenten. Dazu gehöre auch die Zukunftsfrage. Soll und will Kohfeldt nach der zweiten schwierigen Saison in Folge überhaupt bleiben und seinen bis 2023 datierten Vertrag erfüllen? „Wenn es da irgendwelche Tendenzen geben sollte, werden wir das in unsere Entscheidung einfließen lassen“, drückte sich Baumann etwas kryptisch aus. Aber Fakt ist doch: Vor einem Jahr hielt Werder auch deshalb an Kohfeldt fest, weil mit ihm eine neue Ära begründet werden sollte. Wenn das jetzt ausgeschlossen ist, weil Kohfeldt vielleicht andere Pläne hat, ist das nicht unwichtig.

Und noch etwas spielt in der Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle: Gibt es überhaupt einen verfügbaren Kandidaten, der mehr Erfolg als Kohfeldt verspricht? „Dass wir gewisse Szenarien durchspielen, gehört zu unseren Aufgaben“, bestätigte Baumann: „Es geht immer auch um Wahrscheinlichkeiten. Wir haben solche Analysen schon mehrfach gehabt – immer mit der höchsten Wahrscheinlichkeit bei Florian.“ Ob es wieder so kommen wird, ist offen.

Vor allem im Aufsichtsrat mehren sich offenbar die Stimmen, die im Abstiegskampf einen Trainerwechsel fordern. Dann könnte es auch für Kohfeldt-Befürworter Baumann ungemütlich werden. Schließlich wurde sein Vertrag wegen der ausgefallenen Wahl zum Aufsichtsrat nur bis Ende Juni 2022 verlängert. Der 45-Jährige ist nicht unumstritten und würde in Kohfeldt nach Viktor Skripnik und Alexander Nouri seinen dritten Werder-Trainer entlassen. Lediglich zwei davon (Nouri, Kohfeldt) hatte er selbst verpflichtet. „In fünf Jahren! Es gibt nicht viele, die in der Bundesliga so wenige Trainer verschlissen haben“, hielt Baumann sofort dagegen, wollte zu seiner Person aber nicht mehr sagen. Es sei jetzt nur wichtig, Werder zu retten. Und dabei müsse entschieden werden, so der Sportchef, ob Kohfeldt weitermachen darf oder „wir einen neuen Impuls auf dieser Position setzen sollten“.