Jetzt wird es ruhig bei Werder. Das sich ausbreitende Coronavirus hat inzwischen Auswirkungen auf den gesamten Verein. So werden nicht nur die meisten Fußballer, sondern auch alle anderen Sparten des Klubs den Trainingsbetrieb erst einmal einstellen. Wie Werder mitteilte, wird im Leistungszentrum bis zum 29. März ebenso wenig der Ball rollen wie bei den Frauen und Mädchen.

Für die Profis gelte dagegen ein eigener Plan, das Freitagstraining wurde dennoch erst einmal abgesagt. Am Wochenende soll es derweil einige Läufe geben, am Montag geht es in den Kraftraum. Dienstag und Mittwoch erhalten die Spieler eine Auszeit. Alle weiteren Sparten des Klubs pausieren bis zum 30. März.

Darüber hinaus soll vorerst keine Führungen durch das Weserstadion mehr geben, auch das Wuseum bleibt geschlossen. Auch ein geplanter Kinderflohmarkt fällt aus.

