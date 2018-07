Die Reifen quietschten. Der Auspuff röhrte. Und die Autos rutschten einige Male wild über die nasse Fahrbahn. Es dauerte ein bisschen, doch dann gaben die Werder-Profis am Montagnachmittag ihre anfängliche Zurückhaltung auf und traten ordentlich auf das Gaspedal. Nach vier anstrengenden Tagen mit vielen Einheiten und zwei ­Testspielen stand für sie Teambuilding auf dem Programm. Max Kruses Rennstall MK ­Racing fährt nicht nur Autorennen, sondern bietet auch Fahrsicherheitstrainings an, und an solch einem Angebot nahmen die Fußballer teil.

Torjäger Kruse und der Klub hatten die Idee dazu. Werder finanzierte dann die Veranstaltung, die den Teamgeist stärken und als Abwechslung zum Trainingsalltag dienen sollte, zusammen mit dem Sponsor Volkswagen. 18 Autos stellte VW auf der Strecke in Innsbruck bereit. Für Autoliebhaber: Es handelte sich um die Modelle Golf R mit 310 PS und Golf GTI mit 245 PS. Zur Einleitung sagte Kruse ein paar Sätze zu seinen Teamkollegen. „Der ­Sicherheitsaspekt soll im Vordergrund stehen, aber wir wollen hier natürlich auch Spaß ­haben.“

Danach ging es unter der Anleitung mehrerer Fahrlehrer auf die Strecke. „Am Anfang hat man schon einen gewissen Respekt vor den Autos. Wir hatten auch klare Vorgaben, dass wir nicht gleich so schnell fahren sollten“, erzählte Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein. „Nach einiger Zeit hat man aber gesehen, dass einige schon ganz schön Gas gegeben haben.“ Verteidiger Marco Friedl fand: „Es macht sehr viel Spaß.“

Nach der Eingewöhnung ging es in drei Disziplinen um den Titel „Werders bester Autofahrer“. Wer kann das Fahrzeug am längsten im Kreis driften lassen? Wer bewältigt einen Slalomparcours auf glatter Fahrbahn am schnellsten? Und wer schafft es, das Auto am besten zu kontrollieren, wenn per hochfahrender Hydraulikplatte dafür gesorgt wird, dass die Hinterachse ausbricht? Die Übungen wurden in drei Gruppen gefahren. Einen Gesamtsieger gab es also nicht. Theodor Gebre Selassie setzte sich beispielsweise in seiner Gruppe in zwei von drei Disziplinen durch. Mittelfeldtalent Ilia Gruev durfte dagegen nicht ans Lenkrad. Der 18-Jährige hat noch ­keinen Führerschein und war daher nur Beifahrer.

Pavlenka, Kohfeldt und Baumann fehlen

Nach dem mannschaftsinternen Wettbewerb durften die Bremer Fußballprofis im Rennauto von MK Racing mitfahren. „Wir fuhren schon zügig, aber schneller als 150 Stundenkilometer konnten wir hier nicht fahren, weil es keine Rennstrecke ist“, sagte Rennfahrer Benjamin Leuchter, der im TCR Golf für MK Racing an der Tourenwagenserie ADAC TCR Germany teilnimmt. Zum Abschluss der Veranstaltung gab es dann noch ein Grillbuffet für die Mannschaft.

Fast alle Spieler waren dabei, einzig Torwart Jiri Pavlenka fehlte. Das lag allerdings nicht daran, dass er mit seiner Körpergröße von 1,96 Metern zu groß für die recht kleinen Rennautos ist. Werder teilte mit, dass Pavlenka im Mannschaftshotel regeneriere und sich von den anstrengenden Einheiten erhole. Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann waren ebenfalls nicht dabei. Sie hatten Termine mit dem Aufsichtsrat, der in voller Besetzung im Zillertal weilt.