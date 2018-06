Werder sucht ab sofort eine neue Nummer zwei fürs Tor. Grund dafür sind die Ergebnisse einer Untersuchung bei Michael Zetterer. Der etatmäßige Ersatztorwart hatte sich Anfang November zum wiederholten Mal an der Hand verletzt. Laut einer Computer-Tomografie macht die Heilung zwar Fortschritte, aber nicht schnell genug. „Vor Herbst wird er uns nicht zur Verfügung stehen“, sagt Werders Sportchef Frank Baumann zu MEIN WERDER, „deshalb werden wir eine neue Nummer zwei dazu holen.“

Den Vertrag mit Zetterer, der inzwischen drei Mal an der Hand operiert worden ist, will Werder trotzdem um ein Jahr verlängern. Andernfalls wäre der 22-Jährige im Sommer arbeitslos. „Wir haben da eine soziale Verantwortung“, sagt Baumann. Zetterer bekommt so die Chance, in Ruhe wieder gesund zu werden, um sich dann ab Winter einen neuen Verein suchen zu können. Eine Zukunft in Bremen über den Sommer 2019 hinaus hat Zetterer nämlich nicht.

Baumann betonte, dass die Rangfolge ab Sommer im Tor wie folgt aussieht: Nummer eins bleibt Jiri Pavlenka, Nummer zwei wird der neue Mann. Nummer drei ist Nachwuchsmann Luca Plogmann, der in der U23 zum Einsatz kommen wird. Zetterer soll, wenn er ab Winter wieder fit ist, mit der U23 trainieren, „spielen aber wird Luca in der U23“, sagt Baumann. Jaroslav Drobny schließlich komplettiert das vierköpfige Torwartteam der Profis als „erfahrener Back-up für alle Fälle“, wie Baumann sagte.

Michael Zetterer war im Januar 2015 vom Drittligisten SpVgg. Unterhaching zu Werder gewechselt. Seitdem hat der U21-Nationaltorwart, ein Länderspiel, 30 Mal für Werders U23 im Tor gestanden. Im vergangenen Sommer war er zur Nummer zwei bei den Profis befördert worden, ehe ihn im Herbst ein Kahnbeinbruch bis heute außer Gefecht setzte.