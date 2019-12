Suchen Verstärkung für die Rückrunde: Florian Kohfeldt und Frank Baumann (nordphoto)

Ein paar tausend Kilometer liegen zwischen den Orten, in denen Florian Kohfeldt und Frank Baumann gerade urlauben. Während Kohfeldt sich etwas weiter südlich von Bremen im Schnee von der deprimierenden Hinrunde erholt, weilt Baumann ein paar Zeitzonen weiter östlich in der Sonne. Kontakt haben Trainer und Sportdirektor, auch wenn die Zeitverschiebung von sechs Stunden das erschwert, fast täglich. Denn es gilt auszuloten, wen Werder in der Winterpause verpflichten könnte, um die Rückrunde erfolgreicher zu gestalten als den ersten Teil der Saison.

Nötig wären Verstärkungen, betrachtet man die letzten vier Spiele vor der Winterpausen, in allen Mannschaftsteilen, den der Torhüter vielleicht ausgenommen. Das geben sie bei Werder auch alle zu, wenngleich niemand sich damit zitieren lässt. Das Problem ist, dass die finanziellen Möglichkeiten deutlich beschränkter sind als die Fantasie. So kommt es, dass jetzt Namen gehandelt werden, die zwar toll klingen, aber vollkommen unrealistisch sind.

Vestergaard ist keine heiße Spur

Einer davon ist Jannik Vestergaard, mit dem es laut einiger Medienberichte sogar schon Gespräche über einen Transfer gegeben haben soll. Wehren würde sich gegen die Rückkehr des verteidigenden Riesens bei Werder niemand, Sinn ergeben würde ein Innenverteidiger angesichts von 41 Gegentoren in 17 Spielen auf den ersten Blick auch. Trotzdem ist Vestergaard, der bereits von Januar 2015 bis Juni 2016 in Bremen spielte, nach Informationen des WESER-KURIER keine heiße Spur. Ein Wechsel ist komplett unrealistisch.

„Ich kommentiere keine Namen„, sagt Baumann auf Nachfrage zum Thema Vestergaard. Dafür beschreibt der Sportdirektor, welche Bedingungen für einen Transfer in der Winterpause im Allgemeinen wichtig sind: „Grundsätzlich muss es in den Gesamtkontext passen. Wir schauen uns genau an: Welche Elemente brauchen wir für unser Spiel? Was können wir dazu nehmen? Welchen Typ? Welche Position? Welchen Charakter? Und passt das finanziell?“ Besonders die letzte Frage sorgt für beschränkte Beweglichkeit auf dem Transfermarkt.

Priorität hat ein Mittelfeldspieler

Dass der FC Southampton, wo Vestergaard noch bis 2022 unter Vertrag steht, einen neuen Innenverteidiger sucht, ist in Berater-Kreisen bekannt. Ebenfalls, dass die Möglichkeit eines Transfers besteht, Vestergaard spielte zuletzt kaum noch, insgesamt sind es nur elf Einsätze in der laufenden Saison. Werder hat sich erkundigt, wie die Bedingungen eines Wechsels aussehen würden. Und dabei festgestellt, das sie nicht zu erfüllen sind. Einen intensiveren Kontakt oder weitergehende Gespräche gab es nicht.

Ohnehin ist es nicht die Position des Innenverteidigers, die bei Werders Suche nach Verstärkungen Priorität besitzt. Es wird nach Informationen des WESER-KURIER in erster Linie nach einem spielstarken Achter gefahndet, der darüberhinaus robust und zweikampfstark ist. Im Grunde ist es der Transfer, der eigentlich für den Sommer geplant war. Der sich aber zerschlug, weil weder Marko Grujic aus Berlin noch Nabil Bentaleb von Schalke nach Bremen kamen. Am Ende holte Werder stattdessen den offensiveren Leonardo Bittencourt.

Wenig Geld für Neuzugänge vorhanden

Das Problem ist das Geld, Werders Konto gibt nicht viel her. Bereits im Sommer sind die Bremer enorm ins finanzielle Risiko gegangen, als kein Spieler verkauft, dafür mit Niclas Füllkrug, Marco Friedl, Leo Bittencourt, Michael Lang und Ömer Toprak etliche geholt wurden. Für den kommenden Sommer müssen Transfererlöse zwischen 13 und 15 Millionen Euro erzielt werden, um die Bilanz des laufenden Geschäftsjahrs auszugleichen. Teure Nachjustierungen des Kaders im Winter sind also nicht drin.

Es soll, so ist zu hören, nur ein Spieler kommen. Nicht zwei oder drei, obwohl das angesichts der sportlichen Situation vielleicht wünschenswert wäre. Baumann mag sich nicht festlegen, wie viele Zugänge es am Ende werden: „Wir werden sehen, ob es keiner, einer oder zwei seien werden. Es geht nicht darum, was wir uns wünschen, sondern was umsetzbar ist."

Es geht um eine Ausleihe

In dieser Phase des Prüfens und Abklopfens ist der Sportdirektor gerade. Die Aufarbeitung der verkorksten Hinrund samt der Erkenntnis, was die Mannschaft braucht, um in der Rückrunde die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen, ist abgeschlossen. „Wir haben unsere Situation analysiert„, sagt Baumann. „Es gibt für die verschiedenen Positionen Namen auf der Liste. Die arbeiten wir seit einige Zeit nach Priorität ab.“

Wie lange es dauern wird, bis der Zugang in den Trainingsbetrieb einsteigt, lässt sich schwer bis gar nicht prognostizieren. Wünschenswert ist, dass er zum Auftakt am 2. Januar dabei ist und am 3. mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Mallorca fliegt. „Ziel und Wunsch ist, dass wir es bis zu Beginn des Trainingslagers umgesetzt haben. Bei einer kurzen Vorbereitung ist es wichtig, frühzeitig alle Spieler zusammen zu haben„, sagt Baumann. Aber er weiß auch, dass es nicht leicht wird: „Ob es klappt, kann und will ich auch nicht einschätzen. Wir arbeiten aber natürlich daran, dass es möglichst schnell klappt.“

Eine Ausleihe ist dabei das wahrscheinlichste Modell, auch das hat mit den begrenzten finanziellen Mitteln zu tun. „Eine Leihe ist im Vergleich zum Kauf natürlich günstiger. Grundsätzlich bevorzugen wir feste Transfers. Wir müssen uns aber immer auch an unseren aktuellen finanziellen Möglichkeiten orientieren", sagt Baumann.