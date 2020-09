Es ist erst wenige Wochen her, da trafen beide Mannschaften bereits aufeinander. Als Werder während der Saisonvorbereitung zu einem Doppeltest in Lohne antrat, hieß einer der Gegner FC St. Pauli. Dank eines Treffers von Milot Rashica gab es einen 1:0 (1:0)-Erfolg. Nun kommt es in wenigen Tagen zur Neuauflage.

Um während der nächsten Länderspielpause im Rhythmus zu bleiben, empfängt die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt die Hamburger am kommenden Mittwoch (7. Oktober). Die Begegnung wird um 17 Uhr auf Platz 11 angepfiffen. „Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen wird das Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden“, teilte Werder mit.