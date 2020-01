Werders Profis müssen auf Mallorca nun doch nicht nur gegen sich selbst spielen: Der neue Testspielgegner heißt Monza. (nordphoto)

Nachdem der ursprüngliche Testspielgegner RCD Mallorca kurzfristig aus terminlichen Gründen abgesprungen war, hat Werder nun doch noch einen neuen Gegner für ein Spiel im Rahmen des Trainingslagers auf Mallorca gefunden. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, treten die Bremer am Montag, den 6. Januar, gegen den italienischen Drittligisten AC Monza an. Anstoß ist um 17 Uhr auf dem Trainingsgelände des RCD Mallorca.